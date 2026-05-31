Muere Motociclista al Perder el Control y Derrapar en Lerdo

Un motociclista de 44 años murió luego de derrapar a la altura del Vado de la Mina en Lerdo.

Muere Motociclista al Perder el Control y Derrapar en LerdoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Lerdo: Motociclista de 44 años pierde la vida tras derrapar en el Vado de la Mina. Exceso de velocidad, posible causa. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+