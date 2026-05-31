Muere Motociclista al Perder el Control y Derrapar en Lerdo

Un hombre de 44 años perdió la vida la tarde del sábado 30 de mayo luego de derrapar y salir proyectado de la motocicleta que conducía sobre el camino que conecta el ejido La Mina con el ejido La Luz, a la altura del Vado de La Mina, en el municipio de Lerdo.

El reporte fue recibido alrededor de las 18:20 horas a través del sistema de emergencias. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Lerdo, quienes fungieron como primeros respondientes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre, con domicilio conocido en el ejido San Ramón, circulaba a bordo de una motocicleta cuando perdió el control de la unidad, presuntamente debido al exceso de velocidad, lo que provocó que saliera proyectado varios metros fuera de la cinta asfáltica.

El cuerpo fue localizado por un vecino que transitaba por la zona, quien dio aviso al número de emergencias 911. La víctima presentó un traumatismo craneoencefálico severo.

Elementos de la Vicefiscalía General del Estado, adscritos al área de Homicidios, realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Muere motociclista en el hospital tras accidente en Torreón

Una situación similar ocurrió en la ciudad de Torreón cuando un motociclista de 41 años perdió la vida en el Hospital General de Torreón luego de resultar gravemente herido en un accidente vial registrado sobre la calzada Valle Oriente. La víctima, identificada como Luis Ruiz, había sido trasladada de urgencia por paramédicos tras sufrir un fuerte impacto mientras circulaba por dicho sector de la ciudad.

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De acuerdo con los reportes, el hombre chocó contra un camión de pasajeros y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que permaneció bajo atención médica especializada. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.