Se Incendia Camioneta Frente a Gasolinera en Piedras Negras

La rápida intervención del Departamento de Bomberos evitó una situación de mayor riesgo luego de que una camioneta fuera consumida por el fuego sobre el bulevar Venustiano Carranza, a escasos metros de una gasolinera.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de Bomberos acudieron al lugar para combatir las llamas que envolvían la unidad, logrando controlar y extinguir el incendio antes de que se propagara a otras áreas cercanas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del siniestro; sin embargo, la camioneta sufrió daños materiales de consideración.

Las autoridades realizaron las labores correspondientes en el sitio y se espera que en las próximas horas se determinen las causas que originaron el incendio.

Incendio de nodriza deja pérdidas totales de vehículo en Arteaga

Este viernes, una nodriza que transportaba vehículos se incendió sobre la Carretera 57, en el tramo Carbonera-Ojo Caliente, en Arteaga. Se informó que el conductor logró detener la unidad y ponerse a salvo antes de que las llamas se extendieran.

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El incendio consumió la cabina y uno de los vehículos transportados, los cuales fueron declarados pérdida total. Elementos de Bomberos, Protección Civil y Guardia Nacional acudieron al sitio para controlar la emergencia.