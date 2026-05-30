Se Incendia Camioneta Frente a Gasolinera en Piedras Negras

Una camioneta se incendió a escasos metros de una gasolinera en el bulevar Venustiano Carranza.

Se Incendia Camioneta Frente a Gasolinera en Piedras NegrasFoto: N+

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Incendio en bulevar Venustiano Carranza: una camioneta arde a metros de una gasolinera. Bomberos actúan rápido y evitan tragedia.

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Camioneta en llamas cerca de gasolinera en Piedras Negras