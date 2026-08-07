Aseguran 10 Millones de Cigarrillos Falsos en Lázaro Cárdenas, Michoacán

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un total de 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos, que intentaban ingresar al país declarados falsamente como vasos para beber provenientes de un país asiático.

¿Cómo se detectó la operación ilícita?

De acuerdo con un comunicado, la operación fue identificada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la ANAM, en el marco de las acciones permanentes de vigilancia y fortalecimiento del control aduanero en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Las autoridades detectaron una operación de importación en la que se declaraban vasos para beber provenientes de un país de Asia, cuando en realidad el contenedor transportaba cigarrillos falsificados.

Como parte de las acciones coordinadas para combatir el comercio ilícito, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de @SEMAR_mx, @AduanasMx, y @SSPCMexico aseguró un cargamento con cerca de 10 millones de cigarrillos apócrifos procedentes del extranjero.



Con estas acciones se… pic.twitter.com/gSd6o9hj1j — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 6, 2026

¿Cuántos cigarrillos falsos se aseguraron?

Como resultado de las medidas de control implementadas de forma coordinada entre las instancias de seguridad, y tras el análisis documental y operativo realizado por la autoridad aduanera, se identificó un total de casi 10 millones de cigarrillos apócrifos.

¿Qué mecanismos permitieron el hallazgo?

Según el comunicado, el hallazgo fue posible gracias a la combinación de tres herramientas de control aduanero:

Análisis documental de la operación de importación.

Revisión de antecedentes comerciales de los involucrados.

Verificación de perfiles operativos relacionados con la carga.

Estas acciones permitieron fortalecer los procesos de trazabilidad documental, revisión operativa y validación de perfiles comerciales, como parte de los mecanismos institucionales de control y vigilancia aduanera del país.

AMP