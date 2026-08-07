Seguridad

Aseguran 10 Millones de Cigarrillos Falsos en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Las autoridades detectaron una operación de importación en la que se declaraban vasos para beber, cuando en realidad eran cigarrillos falsificados

La operación fue identificada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo. Foto: Gobierno de MéxicoLa operación fue identificada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo. Foto: Gobierno de México
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