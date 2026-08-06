Sociedad

Niña de 3 Años Sufre Picadura de Alacrán por Presunto Basurero Clandestino en Hermosillo

Una niña de 3 años tuvo que ser trasladada a un hospital luego de sufrir una picadura de alacrán por presunto basurero clandestino en la colonia 5 de Mayo en Hermosillo, Sonora.

Niña de 3 Años Sufre Picadura de Alacrán por Presunto Basurero Clandestino en HermosilloNiña de 3 Años Sufre Picadura de Alacrán por Presunto Basurero Clandestino en Hermosillo. Foto: N+. Foto: Policía Municipal

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Niña de 3 años sufre picadura de alacrán en colonia 5 de Mayo. Vecinos advierten sobre basurero clandestino que atrae fauna nociva.

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