Niña de 3 Años Sufre Picadura de Alacrán por Presunto Basurero Clandestino en Hermosillo

Una niña de tres años fue trasladada de emergencia al Hospital Infantil luego de ser picada por un alacrán en un domicilio de la colonia 5 de Mayo, en un nuevo caso registrado en el mismo sector donde, meses atrás, otra menor sufrió una agresión similar y vecinos habían advertido sobre la presencia de fauna nociva relacionada con la acumulación de basura y desechos.



El incidente ocurrió a las 12:56 horas de ayer en una vivienda ubicada en el callejón Del Kinder y la avenida Gastón Madrid. Los policías Andrade Meza y Martínez Machichi brindaron apoyo a la familia y trasladaron a la menor al Hospital Infantil para que recibiera atención médica.

El 27 de mayo pasado una niña de 4 años fue picada por un alacrán en jardín de niños de Hermosillo

Este hecho da seguimiento a un caso ocurrido el pasado 27 de mayo, cuando una niña de cuatro años fue llevada también en una patrulla al Hospital Infantil tras ser picada por un alacrán en el pie derecho mientras se encontraba en el jardín de niños Alberto Gutiérrez, ubicado en las calles Gastón Madrid y Rafaela Morera, en la colonia Cañada de los Negros.



Tras aquel incidente, personal del plantel solicitó al Ayuntamiento de Hermosillo la instalación de contenedores de basura, al señalar que el jardín de niños colinda con un callejón donde se acumulan desechos arrojados por habitantes del sector, situación que, advirtieron, favorece la presencia de fauna nociva. Sin embargo, el problema no fue atendido y ahora se registró un nuevo caso en la misma zona.