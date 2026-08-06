Seguridad

Localizan Restos Óseos en Panteón Clandestino en Sonoyta; Suman 41 Osamentas Encontradas

Integrantes de colectivos de búsqueda localizaron 6 fragmentos de restos óseos en un panteón clandestino que ya había sido procesado en el municipio de General Plutarco Elías Calles en Sonoyta.

Localizan Restos Óseos en Panteón Clandestino en Sonoyta; Suman 41 Osamentas EncontradasLocalizan Restos Óseos en Panteón Clandestino en Sonoyta; Suman 41 Osamentas Encontradas. Foto: Archivo N+

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En Sonoyta, colectivos hallan 6 restos óseos en un panteón clandestino. Con 41 osamentas recuperadas, la búsqueda continúa. Objetos encontrados podrían ser clave para identificar desaparecidos.

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