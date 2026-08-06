Localizan Restos Óseos en Panteón Clandestino en Sonoyta; Suman 41 Osamentas Encontradas

Integrantes de colectivos de búsqueda procesaron un predio utilizado como panteón clandestino en Sonoyta, municipio de General Plutarco Elías Calles, donde localizaron seis fragmentos de restos óseos y dos indicios que podrían aportar información para la posible identificación de personas desaparecidas.
Las familias buscadoras informaron que en este sitio se han recuperado, hasta el momento, 41 osamentas, mientras que en un predio contiguo fueron localizadas 26 más durante el año 2023.
Debido a que con el paso del tiempo se han registrado nuevos hallazgos en la zona, señalaron que todavía no existe un número definitivo de personas recuperadas en ese lugar.
Localizaron objetos que pueden ser clave dentro de los procesos de identificación
Durante la jornada de reprocesamiento del terreno también fueron encontrados un anillo grande de acero inoxidable y una canica en forma de corazón, objetos considerados de relevancia para las familias, ya que podrían convertirse en elementos clave dentro de los procesos de identificación.
En estas labores participaron los colectivos Buscando a Jonás de Puerto Peñasco, Rastreadoras Caborca, Agrupación de Caborca para Localizar Personas Desaparecidas, Buscadoras de Altar Sonora y Buscadoras en Trincheras, con acompañamiento de la Comisión de Búsqueda y autoridades.