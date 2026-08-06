Joven Imputada por Presuntamente Derramar Agua Hirviendo Sobre una Perra en Hermosillo, Sonora

Tania Estefanía “N”, de 26 años de edad, fue imputada por la Fiscalía General de Justicia del Estado por su probable responsabilidad en el delito de maltrato o crueldad animal, con lesiones que pusieron en peligro la vida de la perrita “Deysi”, luego de una agresión en Hermosillo.



La investigación se derivó del reporte recibido por Rescate Animal Hermosillo, cuyos integrantes acudieron a un domicilio del sector norponiente de la ciudad, donde localizaron a la perrita con quemaduras de consideración desde la parte media del cuerpo hasta la cola, además de presentar un cuadro de deshidratación.



El animal fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención especializada.

La joven presuntamente vertió agua hirviendo sobre la perra

De acuerdo con la carpeta de investigación, la agresión consistió en que la imputada presuntamente vertió agua hirviendo sobre “Deysi”, ocasionándole lesiones graves que pusieron en riesgo su vida.



Tras reunir los datos de prueba, un Juez de Control autorizó una orden de aprehensión.