Seguridad

Joven Imputada por Presuntamente Derramar Agua Hirviendo Sobre una Perra en Hermosillo, Sonora

Luego de la denuncia de una perra agredida con agua hirviendo, una joven fue señalada e imputada por presuntamente ser la responsable de la agresión en la colonia Villas del Real en Hermosillo.

Joven Imputada por Presuntamente Verter Agua Hirviendo Sobre una Perra en Hermosillo, SonoraJoven Imputada por Presuntamente Verter Agua Hirviendo Sobre una Perra en Hermosillo, Sonora. Foto: Rescate Animal. Foto: FGJE

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Joven de 26 años en Hermosillo enfrenta cargos por presunto maltrato animal tras quemar a Perra con agua hirviendo.

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