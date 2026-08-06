Tormenta Afecta Hoy el Edomex y Activan Alerta por Posible Caída de Granizo en CDMX

Se registran diversas afectaciones en algunos municipios del Estado de México por las lluvias de este jueves 6 de agosto 2026. El punto con más encharcamiento se reportan en Tultitlán, a la altura de La Bandera, lo mismo que en algunos puntos de Ecatepec, como en la Vía Morelos.

En tanto, la Avenida López Portillo también tiene severos encharcamientos, y la Avenida Mexiquense, en el tramo de incorporación a la autopista entre Coacalco y Tecámac.

Reportan que el Canal de Cartagena en Tultitlán se desbordó lo que provoca inundaciones en la zona, ya hay servicios de emergencia en la zona.

Alerta Amarilla en toda la CDMX

Ante el pronóstico de la continuación de fuertes lluvias con caída de granizo y actividad eléctrica, además de vientos con rachas que podrían superar los 50 km/h; se encendió Alerta Amarilla por intensificación de vientos en las demarcaciones:

Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Las autoridades también activaron la Alerta Amarilla en todas las alcaldías por la lluvia de este jueves.

"Pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 06/08/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México".

Por la tarde se registró fuerte lluvia en el norte de la ciudad, en la alcaldía Gustavo A. Madero, así como al sur de la capital.

Lluvias para las próximas horas

La Comisión Nacional del Agua pronóstica lluvias con chubascos, descargas eléctricas y rachas fuertes de viento, en regiones de CDMX, Edomex y estados del centro y noreste de México, así como de la Península de Yucatán, durante las siguientes horas.

Además, a partir de hoy y hasta el próximo lunes, 10 de agosto, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del país ocasionadas por el Monzón Mexicano.

"El monzón mexicano en el noroeste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones".