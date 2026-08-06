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Tormenta Afecta Hoy el Edomex y Activan Alerta por Posible Caída de Granizo en CDMX

Las autoridades piden tomar precauciones ante fuertes lluvias con caída de granizo, actividad eléctrica y rachas de vientos

Las lluvias fuertes continúan en la capital. Foto: N+Las lluvias fuertes continúan en la capital. Foto: N+
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