¿Cuándo y Dónde Entregan Tarjeta del Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026 para Secundaria?

Si tu hijo inicia el 1° de secundaria este ciclo escolar y es beneficiario del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares 2026, debes saber que está por comenzar la entrega de las nuevas tarjetas del programa. Y en N+ te decimos cuándo y dónde debes acudir a recibir este método de pago.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) de Ciudad de México hizo un llamado a papás y tutores a estar pendientes de la fecha exacta en la que deben pasar por la Nueva Tarjeta de la Beca para Uniformes y Útiles Escolares Secundaria 2026.

Si tienes dudas sobre si a tu hijo le corresponde el cambio de tarjeta, en una nota previa ya te dijimos qué alumnos la reciben. Así como qué montos depositarán en agosto 2026 para adquisición de material escolar.

Y es que muchos papás están aprovechando las vacaciones de verano para surtir las listas de útiles escolares, y aquí puedes consultar qué materiales sugiere la SEP por cada uno de los grados.

Además de la ubicación de las Ferias de Útiles Escolares de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde entregarán la Nueva Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares en CDMX?

El Fibien aclaró a los papás que la entrega de la Nueva Tarjeta del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares inicia este viernes 7 de agosto y se extenderá hasta el sábado 8 en la Utopía Mixiuhca, ubicada en las canchas del antiguo Lago de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca en Iztacalco.

Los papás deberán esperar comunicación sobre la hora exacta en la que deberán presentarse por la tarjeta, o bien consultar con el CURP en el sitio de FIDEGAR.

¿Qué piden para recoger la Nueva Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares 2026?

Los papás y tutores deben presentar una serie de requisitos para poder obtener el método de pago:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Carta Invitación o comprobante de registro (descargable desde Llave CDMX).

En caso de no contar con este último documento, podrás presentar los siguientes requisitos:

Copia de identificación oficial con fotografía del papá, mamá o tutor.

CURP del beneficiario.

Así consultas con CURP horario para recoger Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares Secundaria

El Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX orientó a los papás sobre cómo hacer la consulta en línea del horario en el que deben recoger la tarjeta del programa uniformes y Útiles Escolares Secundaria.

Entra al sitio: http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp/

Ingresa el CURP de tu hijo para conocer los detalles.

Imprime tu vale electrónico.

Pero, ojo, porque la página no es compatible con el navegador Safari de iOS, por lo que se recomienda utilizar otras alternativas para realizar la consulta.

SARR