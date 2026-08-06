Programas sociales

¿Cuándo y Dónde Entregan Tarjeta del Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026 para Secundaria?

El Fibien está por iniciar la entrega de Tarjetas del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares 2026 a alumnos que inician 1° de secundaria este ciclo escolar

Entrega de Tarjetas para Apoyo de Uniformes y Utiles Escolares 2026.Inicia la entrega de tarjetas del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares 2026 para alumnos que inician la secundaria este ciclo escolar. Foto: X @BienestarEdu.

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