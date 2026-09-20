El Nacional Monte de Piedad modificó las fechas de comercialización de algunas prendas que estaban contempladas para pasar a la almoneda durante octubre, debido a la suspensión de actividades derivada de la huelga de trabajadores que comenzó el 1 de octubre de 2025.

El ajuste también contempla las prendas cuya fecha original de comercialización correspondía a algún día de octubre. Para estos casos, los clientes tendrán más tiempo para realizar el pago o refrendo antes de que sus prendas sean ofrecidas en venta pública.

De acuerdo con el nuevo calendario, la fecha límite para desempeñar o refrendar estas prendas será el 16 de marzo de 2027. A partir del día siguiente, 17 de marzo de 2027, podrán pasar a la comercialización.

El llamado Día de Pase a Almoneda establece la fecha límite para que una prenda que no haya sido desempeñada ni refrendada pase a la venta pública.

Nacional Monte de Piedad recomienda a sus clientes revisar el Calendario de Prendas Seguras para identificar la fecha que corresponde a cada caso y tomar las medidas necesarias antes de que concluya el nuevo plazo.

Quienes hayan realizado un refrendo en una fecha diferente a la que originalmente estaba prevista para la comercialización pueden solicitar información sobre el nuevo calendario.

Para conocer la fecha correspondiente, los clientes pueden comunicarse a los teléfonos 55 2629 2790 y 55 8890 9717, donde un ejecutivo les indicará el nuevo plazo aplicable.

Fecha de comercialización Original: Del 1 de octubre de 2026 al 31 de octubre.

Nueva fecha de comercialización (Día de Pase a Almoneda) 17 de marzo de 2027 al 20 de marzo de 2027.