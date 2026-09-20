Programas sociales

Calendario Monte de Piedad en Octubre 2026: Fechas de Venta y Remates de Prendas

El ajuste contempla nuevas fechas para que los clientes puedan realizar el pago o refrendo antes de que sus prendas sean ofrecidas en venta pública

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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