Programas sociales

Calendario de Pago Pensión Bienestar 21 al 25 de Septiembre 2026: Estos Adultos Mayores Cobran

Checa las fechas de pago Bienestar, pues esta semana termina el depósito de la pensión de septiembre 2026 para mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras

Calendario de pagos Pensión Bienestar 21 a 25 de septiembre 2026 qué adultos mayores cobran depósitoEsta semana llega el último depósito Bienestar de septiembre 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

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