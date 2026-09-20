Empieza la cuarta semana del mes y eso significa que termina la dispersión del calendario de pagos de la Pensión Bienestar, y si aún sabes cuándo pagan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, te compartimos qué letras cobran en las fechas de pago del 21 al 25 de septiembre 2026.

La mayoría de los beneficiarios ya recibieron su depósito, esto después de que la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez anunciara el calendario con las fechas de pago Bienestar de septiembre 2026. Por eso en una nota ya te dijimos cuándo pagan por última vez a adultos mayores y mujeres en el año.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Mujer Acusada de Robar la Pensión de su Abuela en Ciudad Juárez

Si sigues sin saber cuándo depositan la Pensión del Bienestar, de acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, del 1 al 25 de septiembre se va a realizar la dispersión del quinto depósito de las pensiones Bienestar de este año. En este lapso de tiempo, todos los beneficiarios pueden ir con su tarjeta a retirar su dinero al Banco Bienestar más cercano.

Durante todos esos días los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de septiembre-octubre 2026.

Para quienes aún no cobran su apoyo y tienen su tarjeta activa, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Letra R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026.

Letra S: Miércoles 23 de septiembre 2026.

Letra T, U, V: Jueves 24 de septiembre 2026.

Letras W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre 2026.

La Pensión Bienestar para adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario, mientras que para mujeres de 60 a 64 años es de 3,100 pesos. Es importante recordar que este depósito solo aplica para beneficiarios que ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa o que anteriormente ya cobraron en al menos una ocasión.

AO