Programas sociales

Oficinas de Becas Bienestar: Consulta Dónde Están y Cómo Ubicar la de Tu Municipio

Si vas a hacer el registro para alguna de las Becas Bienestar, consulta dónde están las Sedes Auxiliares Regionales (SARE) en caso de que necesites ayuda

Conoce Dónde Están las Oficinas de Becas para el BienestarEn las oficinas SARE puedes recibir orientación sobre las Becas Bienestar. Foto: Julio León
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