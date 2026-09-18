En septiembre de 2026, inició el registro de la Beca Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro y en caso de que necesites ayuda para realizarlo, acá te decimos dónde están las oficinas de Becas para el Bienestar y cómo ubicar la más cercana en tu municipio.

Esta semana se abrieron las inscripciones de la beca para estudiantes de preparatoria de 15 a 25 años, que ofrece un apoyo de 9,500 pesos, y para universitarios de 18 a 29 años, que otorga una ayuda de hasta 29 mil pesos.

Por ello, los interesados en incorporarse a alguno de estos programas que pudieran tener dudas o problemas para realizar su solicitud, deben conocer las ubicaciones de las Sedes Auxiliares Regionales (SARE).

Las Oficinas de Becas Bienestar están repartidas en diferentes municipios de las 32 entidades de la República Mexicana y en ellas los servidores de la educación resuelven dudas, incidencias y ofrecen orientación a los estudiantes que deseen solicitar alguno de los apoyos.

Para ubicar la oficina de atención más cercana a tu domicilio o escuela, la Coordinación Nacional cuenta con el buscador de Becas Benito Juárez de sedes de atención y debes realizar los siguientes pasos:

Ingresa a este link: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/. Selecciona el estado en donde vives. Selecciona el municipio, de acuerdo con el estado elegido. Da clic en Buscar. Navega en el mapa y da clic en los iconos de las oficinas para conocer su ubicación.

Ahí te aparecerá el tipo de sede que es, puede ser SARE, CABB u otros, y la dirección exacta en donde se encuentra para que puedas acudir para recibir orientación sobre las dudas que tengas sobre el registro de la Beca Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro.

PPP