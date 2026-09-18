Educación

SEP Busca Acuerdo para Regular Celulares en Escuelas; Prevé 'Consecuencias Muy Positivas'

La Secretaría de Educación Pública espera que hoy se defina la ruta a seguir con el uso de dispositivos electrónicos en los salones de clases

Alumnos en escuela primariaAlumnos en escuela primaria de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La SEP debate sobre el uso de celulares en aulas. ¿Qué impacto tienen en la comprensión lectora? Conoce los planes para mejorar la educación en México.

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