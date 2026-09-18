Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezó este viernes la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), en la que se debatirá sobre tres temas: la regulación de los celulares en las escuelas, el Programa ABC de las Emociones y la construcción de las escuelas de nivel medio superior Margarita Maza.

El secretario de Educación Pública mencionó que en las últimas semanas el debate sobre el uso seguro de los dispositivos móviles en las escuelas "ha crecido mucho, principalmente por la evidencia que presenta la OCDE en la prueba PISA de cómo los dispositivos móviles están afectando de manera importante la lectura de comprensión”.

Destacó que la SEP empezó antes con el debate sobre los dispositivos electrónicos “y estamos en esta ruta, porque nos va a servir. Va a tener consecuencias muy positivas”.

“La idea es que hoy tuviéramos un acuerdo”, el cual tendría distintas restricciones, según los niveles educativos, indicó Mario Delgado.

Agregó que espera que el acuerdo se pudiera publicar y que tuviera fecha de vigencia. Prevé que “pudiéramos, también, comprometernos a hacer asambleas en las escuelas para informarles principalmente a los maestros, maestras, y padres y madres de familia”.

El 8 de septiembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó los resultados de la Prueba PISA 2025, en la que uno de cada cinco alumnos tuvo resultados considerados insuficientes en las tres principales materias evaluadas: ciencias, matemáticas y comprensión de lectura.

En el caso de México, cuatro de cada 10 estudiantes de 15 años de edad quedaron por debajo del nivel básico. En ciencias, los alumnos obtuvieron 414 puntos, frente a 482 de la OCDE; 408 en lectura, contra 461; 388 en matemáticas, ante 463, y 453 en resolución computacional de problemas, frente a 500.

El 50% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel básico en ciencias, frente al 74% de la OCDE; el 30% lo consiguió en matemáticas, contra el 65% del promedio, y el 50% en lectura, ante el 69%. Solo el 0.5% alcanzó excelencia en alguna de las tres áreas, frente al 11.9%.

Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, dijo que los dispositivos digitales están relacionados con los resultados de la Prueba PISA 2025 por el tiempo que los estudiantes pasan frente a las pantallas; sin embargo, consideró que los aparatos electrónicos no son nocivos, “todo depende de la forma en que se utilizan".

El problema es el aumento del uso de este tipo de dispositivos para divertirse, situación que dificulta poner atención en textos complejos, señaló Mathias Cormann.

RMT