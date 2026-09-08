Lectura y Matemáticas, con Resultados Preocupantes en Prueba PISA

Entre 2022 y 2025, la comprensión de lectura cayó 14 puntos, mientras que, en matemáticas, el descenso fue de 9, de acuerdo con los resultados de la Prueba PISA que presentó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un panorama general “preocupante”.

En la Prueba PISA, que se realizó en los países de la OCDE, uno de cada cinco alumnos tuvo resultados considerados insuficientes en las tres principales materias evaluadas: ciencias, matemáticas y comprensión de lectura. Hace 10 años, el porcentaje era uno de cada seis.

En lectura, 20 puntos es el equivalente del avance en el aprendizaje en un curso escolar. En 10 años, desde 2015, el descenso acumulado fue de 28 puntos.

En matemáticas, la caída equivale a un retroceso de seis meses de aprendizaje escolar, según Mathias Cormann, secretario general de la OCDE.

En cuanto a ciencias, el resultado expuso un deterioro particularmente fuerte en los estudiantes de familias favorecidas desde el punto de vista socioeconómico en la OCDE, lo que implica una reducción de la brecha con los alumnos de medios menos favorecidos.

En México, cuatro de cada 10 estudiantes de 15 años quedaron por debajo del nivel básico en ciencias, lectura y matemáticas, un rezago que muestra una crisis de aprendizaje en nuestro país, según el informe de la OCDE.

México obtuvo 414 puntos en ciencias, frente a 482 de la OCDE; 408 en lectura, contra 461; 388 en matemáticas, ante 463, y 453 en resolución computacional de problemas, frente a 500.

El 50% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel básico en ciencias, frente al 74% de la OCDE; el 30% lo consiguió en matemáticas, contra el 65% del promedio, y el 50% en lectura, ante el 69%.

Solo el 0.5% alcanzó niveles de excelencia en alguna de las tres áreas, frente al 11.9%.

Los dispositivos digitales están directamente relacionados con los resultados de la Prueba PISA 2025 por el tiempo que los estudiantes pasan frente a las pantallas; sin embargo, el secretario general de la OCDE consideró que los aparatos electrónicos no son nocivos, “todo depende de la forma en que se utilizan".

El problema, señaló Mathias Cormann, es el aumento del uso de este tipo de dispositivos para divertirse, cuestión que dificulta poner atención en textos complejos.

Más de una cuarta parte de los alumnos que hicieron la prueba PISA 2025 reconocieron que sus compañeros de clase estaban distraídos por los dispositivos digitales en las clases científicas.

La OCDE constató que un uso más intensivo de Inteligencia Artificial (IA) suele asociarse con resultados más bajos en ciencias. Sin embargo, en algunos de los sistemas educativos más exitosos, como en Singapur y Macao, los alumnos la utilizan con mayor frecuencia.

En México, la digitalización también planteó otro desafío: el 47.4% usa inteligencia artificial semanalmente para aprender, solo el 24.2% reportó ausencia de distracciones digitales y el 27.2% estudia donde los celulares están prohibidos.

Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, se mostró "sorprendido" por el uso de inteligencia artificial y advirtió que quienes no la utilizan obtienen mejores resultados.

"La tecnología debería hacer que los estudiantes piensen más, no facilitarles las cosas", afirmó Schleicher. Restringir el uso de teléfonos celulares es "un buen primer paso" para reducir la distracción en las aulas, en medio de la discusión abierta por la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, para regular su uso en planteles académicos, mencionó.