Educación

Lectura y Matemáticas, con Resultados Preocupantes en Prueba PISA

Entre más tiempo pasan los alumnos con dispositivos digitales, los resultados en lectura son peores, según la OCDE

Alumnos en salón de clasesAlumnos en salón de clases. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Resultados preocupantes en la Prueba PISA: la comprensión de lectura cayó 14 puntos y matemáticas 9. ¿El uso de dispositivos digitales está afectando el aprendizaje?

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