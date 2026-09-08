Ciencia y Tecnología

Google Lanza Alerta por Ataques con IA y Señala Cómo la Usan Ciberdelincuentes

La multinacional destacó el uso de sistemas cada vez más autónomos y rápidos que se ejecutan en pocas horas

Logo de GoogleLogo de Google. Foto: EFE | Archivo

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La IA se convierte en el aliado de los ciberdelincuentes. Google advierte sobre el robo de propiedad intelectual y ataques a gran escala. ¿Estamos preparados?

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