¿Real Madrid vs Inter Pasa Gratis en México? Dónde Ver Partido de Champions League

Este martes inicia la Liga de Campeones de la UEFA y un gran espectáculo nos depara, por eso si aún no sabes a qué hora ni en qué canal van a pasar el partido del Real Madrid vs Inter de Milán, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del juego de hoy en México, correspondiente a la Jornada 1 de la Champions League 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.

Después de un inicio esperanzador, el Real Madrid de José Mourinho sufrió un duro revés el pasado fin de semana, al caer por la mínima frente al Real Betis, en partido en que Álvaro Fidalgo entró de cambio y vio sus primeros minutos en la actual temporada de la liga española.

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Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 13:00 horas (1 de la tarde, tiempo del centro de México) de este martes 8 de septiembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, recinto que se ubica en la ciudad de Madrid, en España. Estos son los horarios de inicio del juego en diferentes ciudades del territorio mexicano:

12:00 horas en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

13:00 horas en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

14:00 horas en Cancún, Quintana Roo.

A diferencia de los merengues que vienen de perder su primer partido oficial de la temporada, el Inter marcha con paso perfecto en la Serie A de Italia; ha ganado sus primeros tres partidos y, de momento, comparte la parte alta de la tabla general junto a la Roma de Gasperini.

Si no sabes dónde ver el Real Madrid vs. Inter gratis, te tenemos malas noticias. La transmisión del juego de la UEFA Champions League no pasa por ningún canal de TV abierta en México, solamente va por señal de paga.

Debido a que son muchos los aficionados que desean ver el partido, por eso aquí te dejaremos el link del LiveBlog de N+. Ahí vas a poder seguir la transmisión minuto a minuto del juego en vivo online, los goles, el resumen y el marcador final del Real Madrid vs. Inter de Milán.

AO