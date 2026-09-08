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¿Real Madrid vs Inter Pasa Gratis en México? Dónde Ver Partido de Champions League

Checa a qué hora y en qué canal juega el Real Madrid vs Inter de Milán este martes, para que disfrutes de la transmisión del partido de la Liga de Campeones de la UEFA 2026

Real Madrid vs Inter Milán pasa por un canal de TV abierta dónde ver en México el partido de la Champions League 2026El partido de Real Madrid Inter de Milán es por la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2026. Foto: Getty

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