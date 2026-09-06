¿León vs América Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Partido En Vivo de Leagues Cup

Este domingo las Águilas y los Panzas Verdes buscan terminar de forma decorosa su participación en el torneo internacional y si aún no sabes a qué hora ni en qué canal van a pasar el partido del América vs León, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del juego de hoy en México, correspondiente al tercer lugar de la Leagues Cup 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.

El América de Guillermo Almada sufrió dos golpes muy duros en un periodo muy corto de tiempo. Por un lado perdieron a Sebastián Cáceres, quien se marchó a jugar al Celta de Vigo, en España y también fueron derrotados por Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup, lo que dejó a los de Coapa sin posibilidades de ganar el título.

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Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 16:00 horas (4 de la tarde, tiempo del centro de México) de este domingo 6 de septiembre. El encuentro se lleva a cabo en el Shell Energy Stadium, recinto que se ubica en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio del juego en diferentes ciudades del territorio mexicano:

15:00 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

16:00 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

17:00 pm en Cancún, Quintana Roo.

Recordemos que este fin de semana el América y el León no van a tener actividad en la Jornada 7 de la Liga MX 2026, pues sus respectivos juegos contra Xolos de Tijuana y Pumas fueron aplazados debido a su participación en el torneo internacional.

Si no sabes dónde ver el León vs América gratis te tenemos malas noticias. La transmisión del juego por el tercer lugar de la Leagues Cup no pasa por ningún canal de TV abierta en México, ni tampoco por señal de paga.

Debido a que son muchos los aficionados que desean ver el partido, por eso aquí te dejaremos el link del LiveBlog de N+. Ahí vas a poder seguir la transmisión minuto a minuto del juego en vivo online, los goles, el resumen y marcador final del León vs América.

AO