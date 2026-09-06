Emisarios de Trump Aseguran que las Pláticas con Zelenski Fueron ‘Significativas’

Los estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, enviados de Trump para tratar de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, dijeron que las conversaciones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski y su equipo resultaron “significativas”.

Kushner y Witkoff viajaron por primera vez a Kiev al día siguiente de haberse reunido con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

"Tuvimos una discusión muy significativa, sustanciosa, importante, y estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta", declaró Witkoff tras la junta con Zelenski.

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Jared Kushner, yerno de Donald Trump, indicó que espera que "este viaje haya permitido despejar nuevas pistas para avanzar. Creo que hemos aprendido mucho de este viaje".

Conviene señalar que con motivo de esta ronda de conversaciones, el mandatario ruso Vladimir Putin decretó el cese de los bombardeos sobre Kiev durante tres días.

Al respecto, Putin afirmó que garantizará la seguridad de los emisarios de Trump. Ucrania también anunció la suspensión de los ataques contra Moscú durante este periodo de negociaciones

Después de este encuentro, empezó otra reunión entre los dos emisarios de Washington, la delegación ucraniana y responsables de seguridad del Reino Unido, Francia y Alemania. Por ello Volodimir Zelenski expresó: "Estamos agradecidos de que los europeos estén aquí con nosotros hoy. Todos estamos en el mismo bando".

Desde que empezaron a ejercer como mediadores en este conflicto, que comenzó con la invasión rusa en 2022, Witkoff y Kushner han visitado Moscú ocho veces, pero es la primera vez que viajan a la capital ucraniana.

Durante su campaña presidencial Donald Trump prometió que si ganaba, pondría fin al conflicto en Ucrania en 24 horas. Eso fue en el 2025 y desde entonces no ha prosperado ninguna de las rondas de conversaciones que buscaron terminar con la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Con información de N+