Internacional

Emisarios de Trump Aseguran que las Pláticas con Zelenski Fueron ‘Significativas’

Jared Kushner y Steve Witkoff han viajado 8 veces a Moscú, pero es la primera vez que se trasladan a Kien, en Ucrania

Jared Kushner y Steve Witkoff viajaron a Ucrania un día después de conversar en Rusia con Vladimir Putin.Jared Kushner y Steve Witkoff viajaron a Ucrania un día después de conversar en Rusia con Vladimir Putin. Foto: Reuters

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