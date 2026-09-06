Internacional

Irán Advierte que Intensificará su Respuesta a los Ataques de Estados Unidos

Las hostilidades entre ambos países se reanudaron el 30 de agosto, cuando el ejército estadounidense bombardeó infraestructuras iraníes en el estrecho de Ormuz

OrmuzFoto: Reuters.

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