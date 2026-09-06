Irán Advierte que Intensificará su Respuesta a los Ataques de Estados Unidos

El principal negociador iraní amenazó con una respuesta de forma más rápida e intensa a las ofensivas estadounidenses, horas después de que Teherán atacara buques de guerra de Estados Unidos en represalia por bombardeos contra petroleros iraníes.

Estas declaraciones se producen en medio de un estancamiento diplomático para poner fin al conflicto en Medio Oriente, desencadenado el 28 de febrero por ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán.

"Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionales terminó", declaró Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní, en un discurso difundido por los medios estatales.

"Cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa", añadió.

Después de más de un mes de calma relativa, las hostilidades se reanudaron el 30 de agosto cuando el ejército estadounidense bombardeó infraestructuras iraníes en el estrecho estratégico de Ormuz.

Temprano el domingo, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que atacaron "un vehículo de superficie militar estadounidense no tripulado (embarcación teledirigida) que intentaba entrar en la zona protegida" de Ormuz, escribieron en un comunicado citado por la televisión estatal.

Poco antes, afirmaron haber golpeado "tres buques petroleros que realizaban cruces no autorizados en el estrecho de Ormuz y tres buques estadounidenses en otras zonas", y advirtieron a los demás barcos evitar rutas no aprobadas por Teherán.

El sábado, el mando militar estadounidense dijo que atacó tres petroleros iraníes.

Uno de los buques se encontraba frente a la isla de Jark, donde se ubica la principal terminal petrolera de Irán en el Golfo; otro en el sur, cerca del estrecho de Ormuz, y el tercero en el golfo de Omán, detalló el ejército estadounidense.

Según corresponsales de la televisión estatal iraní, los bombardeos estadounidenses no causaron víctimas y las tripulaciones de las instalaciones atacadas habían sido evacuadas a tierra firme.

Washington lanzó los bombardeos luego de que un portaaviones y un destructor estadounidense "eludieron múltiples ataques iraníes no provocados", según informó el ejército de Estados Unidos, tras asegurar que ninguno de sus soldados resultó herido.

"Si atacan a dos de nuestros barcos, les impondremos un precio aún mayor, atacaremos tres de los suyos", declaró el comandante del Mando Central estadounidense para Medio Oriente (Centcom), Brad Cooper.

Los Guardianes confirmaron el ataque estadounidense contra "tres buques petroleros pertenecientes a la República Islámica", y lo calificó como "un acto de desesperación ante el cierre" de esta vía estratégica para el comercio de hidrocarburos.

Irán mantiene un férreo bloqueo del estrecho de Ormuz y Estados Unidos impuso un bloqueo sobre los puertos iraníes, sin que ninguno parezca dispuesto a ceder.

De cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, el presidente Donald Trump busca restablecer importancia al conflicto y asegura que prefiere centrarse ahora en una "guerra económica" contra Irán, un país sometido a sanciones estadounidenses desde hace décadas.

El republicano sostuvo el viernes que su país únicamente lanza "bombardeos puntuales" contra Irán, y que no es una guerra sino "un conflicto militar porque para nosotros es de poca monta".

El conflicto, que ha dejado millas de muertos y disparó los precios del petróleo, se expandió por Medio Oriente donde hay varios frentes abiertos.

En Líbano, los ataques israelíes lanzados el domingo en el sur del país dejaron cuatro muertos, entre ellos dos mujeres, y 20 heridos, según el Ministerio de Salud.

El ejército israelí afirmó haber respondido al lanzamiento de dos drones por parte del movimiento islamista Hezbolá contra sus soldados. El movimiento chiita no ha reivindicado ningún ataque desde junio.

En Yemen estallaron nuevos combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes hutíes proiraníes, que dejaron casi 200 muertos desde el jueves.

ASJ