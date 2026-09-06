Matan a Bebé y a Joven en Ataque Armado en Culiacán; Muere un Agresor

Un bebé de cuatro meses y un joven fueron asesinados durante un ataque armado registrado la noche del sábado en el fraccionamiento Prados del Sur, al sur de Culiacán, Sinaloa, donde uno de los presuntos agresores también murió.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Islas Mascareñas y Mar de Coral, donde varias personas se encontraban en el exterior y dentro de un vehículo.

De acuerdo con los primeros informes, un grupo armado llegó al sitio y disparó en repetidas ocasiones con armas largas, para después escapar.

En el lugar quedó sin vida un joven identificado como Jesús Manuel, de aproximadamente 25 a 30 años. Mientras que el menor, identificado como Juan Alejandro, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció cuando recibía maniobras de reanimación.

En el ataque también resultaron heridos Raúl Alberto, de 20 años, y otro hombre cuya identidad no ha sido establecida. Ambos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

Paramédicos de Cruz Roja y elementos del Grupo de Rescate Urbano de Urgencias Básicas (GERUM) acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas.

Presuntamente, uno de los lesionados fue un integrante del grupo agresor, quien resultó lesionado por sus compañeros. Este sujeto falleció en el hospital, de acuerdo con reportes locales. Con ello, suman tres muertos: el bebé, Jesús Manuel y uno de los atacantes.

La zona fue acordonada por las autoridades, donde fueron localizados decenas de casquillos de arma de grueso calibre.

Personal de la Fiscalía General del Estado, Servicios Periciales, Servicio Médico Forense y Policía de Investigación realizó las diligencias correspondientes. Hasta el momento se desconoce la identidad y paradero de los responsables.