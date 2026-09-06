Seguridad

Matan a Bebé y a Joven en Ataque Armado en Culiacán; Muere un Agresor

El atentado ocurrió la noche de este sábado en el Fraccionamiento Prados del Sur, al sur de la capital de Sinaloa

Un Bebé de 4 Meses y un Joven Fueron Asesinados a Tiros en Culiacán, SinaloaUn Bebé de 4 Meses y un Joven Fueron Asesinados a Tiros en Culiacán, Sinaloa. Foto: N+

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