Dictan Prisión Preventiva a Diego 'N' y Gerardo 'N' Por Multihomicidio en Atizapán

Diego "N" y Gerardo "N", acusados del multihomicidio de cuatro personas en Atizapán, se quedarán en prisión preventiva justificada en el penal de Barrientos, y la definición de su situación jurídica se determinará el próximo miércoles.

La jueza del caso impuso esa medida cautelar luego de unas nueve horas de la audiencia inicial que concluyó antes de las 23:00 horas de este sábado, pues tuvo varios recesos.

A petición de la defensa de los detenidos, la juzgadora otorgó el plazo de 144 horas para definir si los imputados son vinculados a proceso, lo cual se decidirá en una comparecencia programada para el 9 de septiembre, a las 9:30 horas.

Mientras tanto, Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" deberán permanecer en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos.

Los sujetos son acusados de los delitos de homicidio calificado múltiple, en agravio de Jonathan Meléndez, Honas, su esposa Ana Paula, su hija Sofía y la trabajadora Aleyda Romero; así como de interrupción del embarazo y maltrato y crueldad animal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público inició la formulación de imputación y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó 70 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales.

De acuerdo con lo expuesto, en el inmueble fueron localizados casquillos percutidos de calibre 9 milímetros. Las autoridades también presentaron videos para reconstruir parte de lo ocurrido contra el tecladista del grupo Camilo Séptimo y su familia. También se indicó que hay huellas de disparos al interior del departamento.

La representación social señaló que el presunto responsable llegó al domicilio y que ya era conocido por la familia. De acuerdo con la imputación, una trabajadora del hogar le permitió el acceso y posteriormente arribaron Ana Paula y el músico Jonathan Meléndez, la tarde del 1 de septiembre, cuando se cometieron los asesinatos en un lapso de tres horas.

Como parte de los datos presentados, el Ministerio Público expuso un testimonio según el cual Diego Sebastián "N" amenazó con asesinar a una vigilante que lo vio escaparse. La defensa solicitó que la audiencia se llevara acabo de manera privada, pero la jueza no lo concedió.

Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" fueron detenidos la mañana del miércoles 2 de septiembre, horas después del crimen, y se les trasladó en un inicio a la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, por delito flagrante. Al vencer el plazo de 48 horas, se les ingresó a prisión.

Diego "N", quien presuntamente era socio del músico, es señalado como el autor material del asesinato de las cuatro personas, mientras que Gerardo "N" sería su cómplice, debido a que fungió como chofer y ayudó a escapar al supuesto homicida.

Honas, su esposa Ana Paula, de 35 años, quien estaba embarazada, así como Sofía, de 3 años, hija de la pareja, fueron asesinados la noche del pasado 1 de septiembre, junto con Aleyda Romero, de 21 de edad.

Todas las personas fueron privadas de la vida por disparos de arma de fuego y halladas después de la medianoche del 2 de septiembre. Tres de las víctimas recibieron disparos en la cabeza y una más fue baleada en la espalda. Una canina, mascota de la familia, también fue asesinada.

El único sobreviviente fue un niño de seis años, hijo del músico, quien logró esconderse en una de las habitaciones. El pequeño fue protegido inicialmente por elementos municipales y posteriormente entregado a familiares cercanos.

En un comunicado, la Fiscalía mexiquense informó que los presuntos homicidas iban por una "caja fría" con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins. Este móvil se reiteró durante la audiencia inicial. Supuestamente, ese dinero estaba en una memoria USB dentro de una caja fuerte, la cual no ha sido localizada.

Con el propósito de no dejar testigos, Diego Sebastián "N" sometió a las víctimas maniatándolas con cinta adhesiva industrial gris, además de accionar en su contra un arma de fuego provista de silenciador, misma que fue desensamblada y arrojada a una barranca.

La dependencia agregó que los señalados "suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en 'criptomonedas'". De conseguir el robo, Diego "N" le prometió a Gerardo "N" 2 millones de pesos por su ayuda.

La Fiscalía dijo a la jueza que entre los indicios del crimen se encuentran cinchos y cinta usados para someter a las víctimas, así como guantes negros para evitar dejar huellas durante el homicidio múltiple que ha conmocionado al país. Esta evidencia fue hallada en el auto usado para escapar.

Durante la audiencia de este sábado, el acusado de nacionalidad argentina quiso tomar la palabra, pero su abogado le indicó que guardara silencio.

En la comparecencia también acudieron familiares de la joven trabajadora asesinada, así como uno de los tíos del tecladista de Camilo Séptimo.

Con información de Arturo Sierra

ASJ | ICM