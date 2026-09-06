Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Diego 'N' y Gerardo 'N' Por Multihomicidio en Atizapán

Los sujetos permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Penal de Barrientos

AtizapánLa Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó 70 datos de prueba contra los acusados. Foto: FGJEM.

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