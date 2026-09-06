Seguridad

Hallan Tres Cuerpos en Juan R. Escudero, Guerrero; Uno Era Guardia Nacional

El caso ya es investigado para determinar cómo ocurrieron los hechos

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+