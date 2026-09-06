Hallan Tres Cuerpos en Juan R. Escudero, Guerrero; Uno Era Guardia Nacional

Tres personas fueron localizadas sin vida en el municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, entre ellas un elemento de la Guardia Nacional. El caso ya es investigado para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer quiénes fueron los responsables.

Personal de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales realiza las diligencias en el lugar y recaba datos de prueba para avanzar en el esclarecimiento del caso.

A la par, se mantiene abierta una investigación por la privación de la libertad de otro integrante de la Guardia Nacional, quien habría sido obligado a realizar declaraciones relacionadas con los operativos y acciones de seguridad implementados en Guerrero.

En las últimas semanas, autoridades estatales y federales han reforzado las labores de investigación, inteligencia y análisis criminal en las regiones de la Montaña, Acapulco y Centro. Estas acciones han derivado en detenciones y otros resultados contra estructuras criminales, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

En las investigaciones participan la Fiscalía estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes mantienen las diligencias para identificar y localizar a quienes resulten responsables.