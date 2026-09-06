Una menor de tres años y un adulto de 31 años fueron rescatados luego de caer al lago artificial del Bosque Urbano.

De acuerdo con el reporte de la Coordinación Región Laguna de Protección Civil del Estado, el sistema de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre dos personas que habían caído al cuerpo de agua.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal ya habían auxiliado a las personas para salir del lago. Según el reporte, la menor, fue identificada como Deshadeniz Favela, de tres años, quien resbaló y cayó al agua, por lo que su padre, Jesús de 31 años, ingresó para ayudarla.

Al sitio también arribaron elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, Bomberos y Cruz Roja. Tras ser valorados, ambos se reportaron estables y sin lesiones.