Accidentes

Rescatan a Padre e Hija tras Caer a Lago del Bosque Urbano de Torreón, Coahuila

El adulto entró al agua al percatarse que la menor se había resbalado.

Rescatan a Padre e Hija tras Caer a Lago del Bosque Urbano de Torreón, CoahuilaEl padre y la menor fueron rescatados por elementos de seguridad. Foto: Protección Civil del Estado

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