Seguridad

Muere Niño de 2 Años por Presunto Golpe de Calor en Acuña, Coahuila

El menor fue trasladado a una farmacia de la localidad para recibir atención médica.

Muere Niño de 2 Años por Presunto Golpe de Calor en Acuña, CoahuilaElementos de la Policía Municipal acudieron para atender el reporte. Foto: N+

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