Un menor de 2 años de edad, identificado como David Martínez, murió presuntamente por un golpe de calor, luego de ser encontrado al interior de un vehículo en Acuña.

El niño fue trasladado de emergencia a una farmacia de la ciudad para recibir atención médica, luego de que sus familiares se percataran de que presentaba una condición delicada.

Sin embargo, al momento de ser valorado por el personal médico, el menor ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados, familiares señalaron que el menor habría sido localizado en el interior de un vehículo, situación que generó la movilización de las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.

Ante estos hechos, serán las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que el menor perdió la vida.

Como parte de las diligencias, se realizará la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

Personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) también intervino en el caso y lleva a cabo las investigaciones correspondientes, con el objetivo de determinar si existió algún posible descuido por parte de los familiares o si el fallecimiento ocurrió bajo otras circunstancias.