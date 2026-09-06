Internacional

Raúl Castro Reaparece En evento Público Tras Rumores Sobre Su Muerte

El líder revolucionario asistió en La Habana al acto por el 65 aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior

Foto: EFEFoto: EFE
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