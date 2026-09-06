Seguridad

Mueren Dos Personas en Distintos Hechos en Querétaro; Una Falleció Camino al Hospital

Los casos ocurrieron en El Marqués y en el Centro de las Artes de Querétaro, donde cuerpos de emergencia acudieron para brindar atención

Mueren Dos Personas en Distintos Hechos en Querétaro; Una Falleció Camino al HospitalMueren Dos Personas en Distintos Hechos en Querétaro; Una Falleció Camino al Hospital. Foto: N+

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Dos muertes en Querétaro conmocionan a la comunidad. Un caso en la carretera estatal 200 y otro en un evento cultural.

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