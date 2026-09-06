Mueren Dos Personas en Distintos Hechos en Querétaro; Una Falleció Camino al Hospital

Dos personas perdieron la vida este sábado en distintos hechos registrados en Querétaro, uno de ellos sobre la carretera estatal 200, en el municipio de El Marqués, y otro al interior del templo de Santa Rosa de Viterbo, en el Centro de las Artes de Querétaro.

En el primer caso, una persona murió cuando era trasladada por sus familiares a un hospital sobre la carretera estatal 200.

Elementos de Protección Civil de El Marqués acudieron al sitio para brindar atención y apoyo a los familiares; sin embargo, a su llegada confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Personal de la Fiscalía quedó a cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo, además de iniciar las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

En un segundo hecho, una persona murió luego de desvanecerse mientras disfrutaba de un evento cultural al interior del templo de Santa Rosa de Viterbo, ubicado en el Centro de las Artes de Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona comenzó a sentirse mal y momentos después perdió el conocimiento, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar y realizaron las maniobras de atención correspondientes; sin embargo, tras brindarle los primeros auxilios confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, en este segundo caso tampoco se ha establecido de manera oficial la causa exacta del fallecimiento.