Seguridad

Fiscalía de Sinaloa Investiga la Muerte del Síndico de Tepuche en Sinaloa

El Gobierno municipal se informó que colaborará con las autoridades competentes y proporcionará la información que sea requerida para contribuir al esclarecimiento del caso.

Fiscalía de Sinaloa Investiga la Muerte del Síndico de Tepuche en SinaloaMatan a Síndico de Tepuche. Foto: N+

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