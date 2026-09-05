Fiscalía de Sinaloa Investiga la Muerte del Síndico de Tepuche en Sinaloa

David Guadalupe Ramírez González, síndico de Tepuche, fue localizado sin vida la tarde de este viernes, luego de que desde la madrugada se desconociera su paradero tras un ataque registrado en esta sindicatura al norte de Culiacán.

El funcionario había sido reportado como desaparecido después de que su hermano, Manuel Enrique Ramírez González, fuera localizado herido de bala y posteriormente muriera mientras recibía atención médica.

Durante las primeras horas del día, la Fiscalía General del Estado informó que investigaba de oficio la posible privación ilegal de la libertad del síndico, debido a que familiares y personas cercanas no habían podido establecer contacto con él.

Horas más tarde, el Ayuntamiento de Culiacán confirmó el fallecimiento del funcionario y señaló que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, los cuerpos de seguridad emprendieron labores de búsqueda para localizar al síndico municipal.

El Ayuntamiento de Culiacán expresa su consternación y condena ante los hechos que derivaron en el fallecimiento del síndico municipal de Tepuche, David Guadalupe Ramírez González, y de su hermano, Manuel Enrique Ramírez González.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. El Gobierno municipal se informó que colaborará, dentro del ámbito de sus atribuciones, con las autoridades competentes y proporcionará la información que sea requerida para contribuir al desarrollo de las investigaciones.

El funcionario había asumido la sindicatura de Tepuche en abril de este año, luego del asesinato de su antecesor, Héctor Bartolo Zamudio Ríos.