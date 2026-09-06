Sociedad

Indagan si Diego 'N' Transfirió Criptomonedas Tras Multihomicidio en Atizapán

Al presunto asesino y su cómplice, Gerardo 'N', se les dictó prisión preventiva justificada, y la audiencia para definir su situación jurídica se programó para el próximo miércoles

AtizapánLa investigación establece que el tecladista de Camilo Séptimo fue localizado atado y con la boca cubierta en la recámara principal. Foto: Cuartoscuro.

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