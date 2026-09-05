Sociedad

Incendio en Zona Industrial de Tlalnepantla Deja un Muerto y Cuatro Lesionados

Un elemento de Protección Civil murió tras las labores de contención; bomberos ya controlaron totalmente el fuego

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