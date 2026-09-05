Incendio en Zona Industrial de Tlalnepantla Deja un Muerto y Cuatro Lesionados

Un elemento de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos de Tlalnepantla murió tras las labores de contención del incendio de grandes dimensiones que se registró la tarde de este sábado en una empresa de la zona industrial del municipio, en el Estado de México. De acuerdo con el Gobierno de Tlalnepantla, el elemento falleció fuera de la zona del fuego y fue trasladado al Instituto de Salud del Estado de México (ISEMYM), donde perdió la vida.

Los cuerpos de emergencia lograron el control total del siniestro, informó el gobierno municipal. Tres trabajadores resultaron con quemaduras y fueron trasladados de inmediato al Hospital de Lomas Verdes para su atención médica; una cuarta persona presentó intoxicación por monóxido de carbono, de acuerdo con reportes previos desde el lugar. Las corporaciones operativas continuarán en el sitio con labores de remoción de escombros para la sofocación total del fuego.

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El incendio afectó a la Empresa Mexicana de Fabricación y Personalización de Tarjetas Inteligentes y Plásticos ubicada sobre calle Tenayuca, en la colonia Centro Industrial Tlalnepantla. Las llamas se originaron en pipas de combustible que se incendiaron dentro de las instalaciones, en un complejo industrial donde operan también otras empresas, entre ellas una dedicada a la fabricación de harina.

Mara Núñez, quien circulaba por la zona junto con su familia al momento del incendio, relató que escuchó dos explosiones fuertes cuando su vehículo pasaba cerca del lugar del siniestro y que después vio a personas correr; una de ellas les advirtió alejarse porque se trataba de una empresa de químicos. Por el riesgo de nuevas explosiones, se acordonó el perímetro y se evacuó a las personas de los alrededores.

Equipos de bomberos de Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec, además de la Ciudad de México, trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio, junto con Protección Civil y la Cruz Roja.