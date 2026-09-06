Internacional

Se Reúnen Zelenski y Emisarios de Trump para Hablar de Fin a Guerra con Rusia

Se trata de la primera visita a Kiev de Witkoff, un empresario cercano a Trump, y de Kushner, el yerno del presidente estadounidense, desde que empezaron a ejercer como mediadores en este conflicto

UcraniaFoto: Reuters.
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