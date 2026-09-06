Seguridad

Autoridades Desmantelan Tres Laboratorios en Guerrero y Reconocen Apoyo de Agencias de EUA

Fueron aseguradas más de 7.8 toneladas y 25 mil 800 litros de sustancias químicas en las tres acciones

Desmantelan Tres Laboratorios de Droga en Guerrero; Aseguran 2,400 Kilos de Sustancias QuímicasUn elemento del Ejército Mexicano cruza un río para acceder a uno de los laboratorios clandestinos de metanfetamina desmantelados en Guerrero, en una zona de difícil acceso a la que las autoridades llegaron por helicóptero. Foto: SSPC

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