Autoridades Desmantelan Tres Laboratorios en Guerrero y Reconocen Apoyo de Agencias de EUA

Tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina fueron desmantelados en la zona serrana de Guerrero, en un operativo que contó con intercambio de inteligencia de agencias de Estados Unidos, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las acciones estuvieron a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de acuerdo con un comunicado conjunto de las instituciones del Gabinete de Seguridad. En total se aseguraron más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de infraestructura utilizada para la producción de la droga.

Harfuch reconoció también la labor del Ejército Mexicano en la localización de los laboratorios, ubicados en zonas de difícil acceso y alto riesgo.

En una operación conjunta de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con autoridades del Estado de Guerrero, fueron localizados y desmantelados de manera simultánea tres laboratorios clandestinos para producir metanfetamina en Guerrero:

uno en Coahuayutla de José… pic.twitter.com/aD7ARe0UPa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 6, 2026

En una primera acción, en el municipio de Zirándaro, los agentes localizaron 127 tambos con capacidad de 200 litros, 26 tinas —dos de ellas con 1,000 kilos de un material blanco—, 47 tanques de gas, seis reactores industriales, dos quemadores, una mezcladora industrial y diversos recipientes con sustancias químicas. Ahí mismo se localizó una caja con aproximadamente 2,400 kilos de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y 3,750 kilos de sosa cáustica.

En una segunda acción, también en Zirándaro, se aseguraron 11 contenedores de 500 litros, 20 tambos de 200 litros, siete garrafas, 16 tanques de gas LP, tres reactores con sus condensadores, seis garrafas con sustancias químicas y cinco destiladores, además de recipientes, condensadores y otros implementos hallados en áreas anexas.

En el municipio de Coahuayutla se halló el tercer laboratorio, donde fueron localizados 30 tambos de 200 litros, 100 bidones de 50 litros, 40 garrafas, un tanque de gas LP de mil litros y diverso equipo, así como condensadores y tinas industriales en áreas anexas.

Al concluir las diligencias, los objetos y materiales asegurados fueron inhabilitados conforme a los protocolos establecidos, y se dio parte al agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones. Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para debilitar las capacidades de producción y distribución de drogas sintéticas de los grupos delictivos.