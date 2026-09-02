Deportes

Confirman Nuevo Refuerzo del América; Carlos Álvarez Llegará a la Liga MX

La directiva del Levante dio a conocer que el futbolista español fue traspasado al equipo azulcrema

Carlos Álvarez, jugador del América, con el uniforme del LevanteFoto: Getty Images
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