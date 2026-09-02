Confirman Nuevo Refuerzo del América; Carlos Álvarez Llegará a la Liga MX

Lo que era desde hace varios días un fuerte rumor, finalmente ha sido confirmado: el América ha firmado un nuevo refuerzo. Se trata del español Carlos Álvarez, quien con apenas 23 años de edad es visto como una de las grandes joyas del balompié ibérico e ídolo del Levante, club al que ayudó a volver a la primera división y del que es considerado un ídolo.

En conferencia de prensa Héctor Rodas, director deportivo del Levante, confirmó que Álvarez firmó con el Club América y en los próximos días se hará oficial su fichaje con las Águilas. "Carlos Álvarez está traspasado al América y bueno, él tiene que solucionar unas cosas con el equipo de destino y cuando ya esté todo pues se hará oficial", explicó el directivo.

De igual forma, Rodas reveló que la temporada pasada el Levante rechazó una oferta "muy importante" por Álvarez, pues consideraban al jugador como una pieza clave para lograr la permanencia en el máximo circuito del futbol español. Sin embargo el directivo detalló que debido a que el contrato del centrocampista finaliza el año siguiente, lo cual significaba el poder perderlo sin obtener dinero a cambio, se decidió darle salida ante las ofertas que llegaron por él.

En ese sentido, también se dio a conocer que en este mismo mercado de fichajes hubo una oferta superior a la del América para fichar a Carlos Álvarez, pero fue el propio futbolista quien la rechazó. "Luego surgió la posibilidad del América, que lo veía con buenos ojos y al final el jugador quiere seguir creciendo. Es una oportunidad también para él a nivel personal y hay que respetar las decisiones", dijo Roda.

"A Carlos hay que recordarlo como un jugador que ha sido ídolo en los últimos años. Ha marcado el gol más importante de los últimos años para nosotros, para conseguir nuestro objetivo del ascenso y hay que recordarlo por lo que es: es un ídolo aquí y lo seguirá siendo", finalizó.

El fichaje ya se hizo oficial, pues América ha anunciado la llegada de su nuevo refuerzo y se espera que en los próximos días el jugador viaje a México y se incorpore al equipo bajo las órdenes de Guillermo Almada. Sin embargo, no se ha revelado la cantidad que las Águilas pagaron por su fichaje, aunque reportes en la prensa española aseguran que se trató de una cifra cercana a los 6 millones de euros, la cual dista bastante de su valor de mercado reportado, el cual es de 15 millones de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.