Joven Detenido por Presuntas Detonaciones de Arma de Fuego en Hermosillo, Sonora

Un joven fue detenido por elementos de la Policía Municipal en la colonia El Jito, luego de que vecinos de la colonia Las Pilas, reportaran presuntas detonaciones de armas de fuego y proporcionaran características del sospechoso, quien fue localizado minutos después durante un operativo apoyado con el grupo EscuaDrones.



El reporte se recibió alrededor de las 10:30 de la mañana del martes, cuando residentes indicaron que por el callejón Del Sapo se habían escuchado disparos. Durante recorridos preventivos en El Jito, los agentes ubicaron a un hombre que coincidía con las características proporcionadas.



Al notar la presencia policial, el sujeto intentó escapar a fuerza de carrera y esconderse entre objetos abandonados, pero fue alcanzado y asegurado en el cruce de las calles Javier Mina y Comonfort. La detención se concretó alrededor de 20 minutos después.



El detenido fue identificado como Marco Antonio "N", de 22 años, a quien los agentes le aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, ocho cartuchos útiles y 30 envoltorios con polvo blanco granulado, aparente cristal.



El joven, fue puesto a disposición de la autoridad investigadora, señalado como objetivo prioritario por la Policía Municipal al estar relacionado con delitos contra la salud y hechos violentos en el sector.