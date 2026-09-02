Seguridad

Joven Detenido por Presuntas Detonaciones de Arma de Fuego en Hermosillo, Sonora

Vecinos de la colonia Las Pilas realizaron el reporte a las autoridades y se realizó la detención alrededor de 20 minutos después.

Joven Detenido por Presuntas Detonaciones de Arma de Fuego en Hermosillo, SonoraJoven Detenido por Presuntas Detonaciones de Arma de Fuego en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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