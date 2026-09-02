Joven Detenido por Presuntas Detonaciones de Arma de Fuego en Hermosillo, Sonora
Vecinos de la colonia Las Pilas realizaron el reporte a las autoridades y se realizó la detención alrededor de 20 minutos después.
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Vecinos de la colonia Las Pilas realizaron el reporte a las autoridades y se realizó la detención alrededor de 20 minutos después.
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Un joven fue detenido por elementos de la Policía Municipal en la colonia El Jito, luego de que vecinos de la colonia Las Pilas, reportaran presuntas detonaciones de armas de fuego y proporcionaran características del sospechoso, quien fue localizado minutos después durante un operativo apoyado con el grupo EscuaDrones.
El reporte se recibió alrededor de las 10:30 de la mañana del martes, cuando residentes indicaron que por el callejón Del Sapo se habían escuchado disparos. Durante recorridos preventivos en El Jito, los agentes ubicaron a un hombre que coincidía con las características proporcionadas.
Al notar la presencia policial, el sujeto intentó escapar a fuerza de carrera y esconderse entre objetos abandonados, pero fue alcanzado y asegurado en el cruce de las calles Javier Mina y Comonfort. La detención se concretó alrededor de 20 minutos después.
El detenido fue identificado como Marco Antonio "N", de 22 años, a quien los agentes le aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, ocho cartuchos útiles y 30 envoltorios con polvo blanco granulado, aparente cristal.
El joven, fue puesto a disposición de la autoridad investigadora, señalado como objetivo prioritario por la Policía Municipal al estar relacionado con delitos contra la salud y hechos violentos en el sector.