Accidentes

Evalúan Derrame de Ácido Sulfúrico en Carretera Ímuris-Cananea en Sonora

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente se encuentra en el sitio donde una cisterna se volcó la tarde del martes.

Evalúan Derrame de Ácido Sulfúrico en Carretera Ímuris-Cananea en SonoraEvalúan Derrame de Ácido Sulfúrico en Carretera Ímuris-Cananea en Sonora. Foto: Profepa

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Evalúan Derrame de Ácido Sulfúrico en Carretera Ímuris-Cananea en Sonora