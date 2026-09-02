Evalúan Derrame de Ácido Sulfúrico en Carretera Ímuris-Cananea en Sonora
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente se encuentra en el sitio donde una cisterna se volcó la tarde del martes.
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Luego de registrarse el volcamiento de una cisterna, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) evalúa y atiende una emergencia ambiental tras el derrame de aproximadamente 12 mil litros de ácido sulfúrico en la carretera Ímuris-Cananea.
Personal de la Profepa llevó a cabo acciones para controlar el incidente, y se realizaron trabajos de trasvase y recuperación del material, así como labores de neutralización de la sustancia derramada.
También, hay inspecciones y labores de vigilancia para determinar las condiciones del sitio e imponer las medidas de limpieza y remediación que corresponden.
El accidente se registró la tarde de ayer y no se tiene reporte de personas lesionadas.
Personal de la Profepa evalúa y atiende una emergencia ambiental registrada en el tramo carretero Ímuris-Cananea, en el que se registró la volcadura de una pipa y se estima que se derramaron cerca de 12 mil litros de ácido sulfúrico.— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 2, 2026
Protección Civil acudió a la zona para… pic.twitter.com/JLQKJwImLt