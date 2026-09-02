Evalúan Derrame de Ácido Sulfúrico en Carretera Ímuris-Cananea en Sonora

Luego de registrarse el volcamiento de una cisterna, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) evalúa y atiende una emergencia ambiental tras el derrame de aproximadamente 12 mil litros de ácido sulfúrico en la carretera Ímuris-Cananea.

Personal de la Profepa llevó a cabo acciones para controlar el incidente, y se realizaron trabajos de trasvase y recuperación del material, así como labores de neutralización de la sustancia derramada.

También, hay inspecciones y labores de vigilancia para determinar las condiciones del sitio e imponer las medidas de limpieza y remediación que corresponden.

El accidente se registró la tarde de ayer y no se tiene reporte de personas lesionadas.