Escalera Impacta Vehículo y Lesiona a Empresario Rafael Mansur Oviedo en Veracruz

El empresario y ganadero Rafael Mansur Oviedo continúa grave de salud al sufrir un accidente en la autopista 150D Puebla-Orizaba a la altura de Nogales.

Los hechos ocurrieron cuando presuntamente se desprendió una escalera metálica de una camioneta que transportaba material de construcción.

El reporte de hechos indica que el incidente se dio a la altura del kilómetro 263, con dirección a Veracruz, en las inmediaciones de la zona conocida como 'La Laguna', dentro del municipio de Nogales.

La escalera terminó impactando contra el parabrisas de la unidad particular, alcanzando al conductor que es hermano del expresidente municipal de Fortín Antonio Mansur Oviedo y quien también es integrante de la Asociación Nacional de Charrería.

Familiares y amigos de Rafael han solicitado donadores de sangre de cualquier tipo y también pidieron a la sociedad se unan a una cadera de oración en favor de Mansur Oviedo.