Accidentes

Escalera Impacta Vehículo y Lesiona a Empresario Rafael Mansur Oviedo en Veracruz

El percance ocurrió en la autopista 150D Orizaba-Puebla, cuando un objeto metálico atravesó el cristal delantero de la unidad particular.

Reportan grave al empresario y ganadero Rafael Mansur Oviedo tras sufrir accidente carreteroReportan grave al empresario y ganadero Rafael Mansur Oviedo tras sufrir accidente carretero. Foto: @Rafamansuro

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En la autopista 150D, Rafael Mansur Oviedo sufre un grave accidente cuando una escalera metálica impacta su parabrisas. Familiares piden donadores de sangre.

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