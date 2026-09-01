Seguridad

Secretario de Gobierno Informa la Cancelación de la 'Noche Suprema' en Hermosillo

La determinación se tomó tras los actos de violencia ocurridos en el recinto deportivo donde se llevaría a cabo el evento el pasado sábado.

Secretario de Gobierno Informa la Cancelación de la 'Noche Suprema' en HermosilloSecretario de Gobierno Informa la Cancelación de la 'Noche Suprema' en Hermosillo. Foto: N+

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