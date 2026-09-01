Secretario de Gobierno Informa la Cancelación de la 'Noche Suprema' en Hermosillo

Está cancelada la realización de la cartelera Noche Suprema en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples de Hermosillo tras el hecho de violencia que se registró el pasado viernes un día previo al evento, aseguró el secretario de gobierno Adolfo Salazar Razo.



Señaló que no se cumple con las condiciones para garantizar la seguridad de los asistentes y por lo tanto no es viable una reprogramación, pese a que la organización a través de un comunicado ha manifestado su interés de que se posponga para otra fecha.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sujetos Armados Incendian Ring y Obligan a Suspender Función de Box en Hermosillo

“Ese evento está cancelado, no vamos a dar, por supuesto bajo ninguna circunstancia el consentimiento de eso, es un tema de distintos órdenes de gobierno que actúan en los permisos distintos que se otorgan para que se puedan celebrar estos eventos, en este caso particular no vemos condiciones desde que se pueda llevar ni el día de mañana ni en el futuro un evento de esta naturaleza con estas personas”, dijo.

Salazar Razo dijo que se tenía conocimiento de los participantes en la cartelera y estaba en proceso de llevar a cabo la suspensión del evento.

“Normalmente se hacen valoraciones que permiten revisar quiénes aspiran a participar en un evento, en algunas ocasiones tomamos decisiones de suspender por los analistas de riesgos que existen por parte de las instituciones de seguridad, en este caso no llegó el día del evento, el acompañamiento que se tuvo fue un día previo, muchas veces incluso a esas alturas se toman decisiones de esa naturaleza”, señaló.

El pasado viernes, un día antes del evento, un grupo de personas irrumpió en las instalaciones del CUM y prendió fuego al ring y parte del equipo de audio e iluminación.



Las autoridades investigaron informaron que la principal hipótesis es la participación de en la cartelera de personas ligadas a un grupo delictivo.



La promotora del evento lamentó los hechos y comunicó la posibilidad de que se realice en otra fecha.