Seguridad

Decomisan en el AICM Cargamento con Más de 900 Gramos de Extracto de Ayahuasca

El extracto de la Banisteriopsis caapi venía procedente de Perú y se logró detectar luego de trabajos de inteligencia

Decomiso de Ayahuasca en AICMGabinete de Seguridad
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