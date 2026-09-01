Decomisan en el AICM Cargamento con Más de 900 Gramos de Extracto de Ayahuasca

El Gabinte de Seguridad informó que esta tarde se decomisó en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento de ayahusca.

El operativo se realizó con apoyo del personal de Aduanas y de la secretaría de Marina. Indicó que el cargamento venía de Perú y eran aproximadamente 930 gramos de extracto de ayahuasca.

Destacan que este decomiso es resultado de labores coordinadas de inteligencia, análisis de riesgo, revisión documental y vigilancia aduanera, por lo que con esto se impidió su ingreso al país.

¿Qué es la ayahuasca? es una bebida medicinal y psicoactiva ancestral originaria de las comunidades indígenas de la Amazonía como en Perú, Colombia, Brasil, Ecuador.

La Banisteriopsis caapi es una especie nativa y ampliamente distribuida en la Amazonía peruana. En una investigación publicada en 2025 sobre el noroeste de la Amazonía peruana se identificaron 26 etnovariedades de ayahuasca, lo que muestra una diversidad considerable de la planta para usos medicinales en algunos casos.

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