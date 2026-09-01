Accidentes

Abuela Llevaba a su Nieto a Entrenar Cuando Fueron Atropellados en Tlaquepaque

Anthuan, de 10 años, y su abuela Yolanda, de 60, fueron embestidos por un camión de la ruta 616

Accidente camión de la ruta 616El niño que murió atropellado con su abuela en Tlaquepaque quería ser futbolista. Foto: N+

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Abuela y nieto de 10 años mueren atropellados por camión de la ruta 616. El conductor está detenido mientras continúan las investigaciones

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