Abuela Llevaba a su Nieto a Entrenar Cuando Fueron Atropellados en Tlaquepaque

Anthuan, de 10 años, se dirigía a su entrenamiento en compañía de su abuela Yolanda, de 60, cuando ambos murieron atropellados por un camión de la ruta 616, en el municipio de Tlaquepaque.

La señora Yolanda llevaba a su nieto a un entrenamiento en el centro de iniciación deportiva de la UDG, ubicado en la colonia Olímpica, en el municipio de Guadalajara, sin embargo, ambos fallecieron tras ser atropellados.

En videos captados por cámaras de vigilancia de la zona, se aprecia que el conductor de la unidad del transporte público arrolló a la mujer y al niño cuando se incorporaba en la avenida, aparentemente de forma apresurada, para ganarles el paso, antes de que se pusiera el semáforo nuevamente en rojo.

“Es muy recurrente, todos los días desde las mañanas, y más en las tardes, después de las 2:00 de la tarde, es una pasadera de gente, los camiones le dan con todo y no respetan a las personas que van a dar hacia la derecha, no sé, a ver si con la autoridad cambiaron un poquito más las cosas”, señaló Ángel Mojica, habitante de la zona.

Familiares de los fallecidos mencionaron que los cuerpos de sus seres queridos serán velados en Michoacán, de donde son originarios, una vez que sus restos sean entregados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

La Fiscalía de Jalisco informó que el conductor de 58 años permanece detenido en espera de que las investigaciones continúen para determinar su situación legal.