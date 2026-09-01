Juan Jesús 'N' Continuará Audiencia Vía Videollamada en Altamira, Tamaulipas

La continuación de audiencia de Juan Jesús “N”, por su presunta participación en los delitos de violencia familiar equiparada y violación agravada, en agravio de una adolescente en la academia militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero se lleva a cabo vía videollamada en la ciudad judicial de Altamira.

El abogado, Omar Pérez Hernández, defensa de la señora Graciela Rosas, madre de la víctima cuyo nombre se omite por seguridad de la menor, declaró que hoy mismo se debe resolver la situación del imputado.

Cabe señalar que a Juan Jesús "N" se le giró una orden de aprehensión por el delito de violación agravada y violencia familiar equiparada en contra de una menor de edad.

"Vengo como asesor jurídico, mis compañeros están allá adentro. Consideramos que sí hay elementos suficientes no solo para vincular por violencia equiparada, sino también por el delito de trata de personas", Omar Pérez Hernández, abogado.

La madre de Danna Yanina, joven vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, acompañó a la señora Graciela Rosas y se fundieron un abrazo antes de ingresar a la audiencia.