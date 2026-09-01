Seguridad

Juan Jesús 'N' Continuará Audiencia Vía Videollamada en Altamira, Tamaulipas

Esto a raíz de su presunta participación en los delitos cometidos contra una menor en la academia militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero.

Juan Jesús 'N' Continuará Audiencia Vía Videollamada en Altamira, TamaulipasJuan Jesús 'N' Continuará Audiencia Vía Videollamada en Altamira, Tamaulipas. Foto: FGJ

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Juan Jesús 'N' enfrenta audiencia por videollamada en Altamira por presunta violación agravada y violencia familiar contra una menor en academia militar de Ciudad Madero.

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