Detienen a Adolescente en Presunta Posesión de Pistola en la Mixteca Poblana

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla informó que, en coordinación con la Policía Municipal de Chietla, detuvo a un adolescente por presunta portación de arma de fuego sin licencia.

Derivado del reforzamiento de los recorridos de vigilancia, las fuerzas estatales y municipales arrestaron a Emmanuel ‘N’, de 18 años de edad, en inmediaciones de la junta auxiliar de Atencingo.

Con esta intervención en la Mixteca Poblana, la Policía Estatal y Policía Municipal de Chietla inhibieron la posible comisión de un delito, al asegurar un arma de fuego corta y cartuchos útiles.

Por último, los cuerpos de seguridad reiteraron el compromiso de mantener presencia operativa, a fin de reforzar la seguridad de los habitantes de la entidad poblana.

Con la detención de un hombre armado en Chietla, la Policía Estatal del @Gob_Puebla y autoridades municipales inhibieron la posible comisión de un delito en la Mixteca.



El probable responsable fue identificado como Emmanuel N., quien se encontraba en posesión de un arma de… pic.twitter.com/RtufP7D258 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 1, 2026

En días pasados, la SSP Puebla también dio a conocer la detención de un hombre por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Tras una persecución en el municipio poblano de San Martín Texmelucan, elementos de la Policía Estatal detuvieron a Fernando ‘N’, de 28 años de edad, quien portaba ilegalmente una pistola y ocho cartuchos útiles.

En esta intervención en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, las fuerzas estatales también aseguraron una motocicleta sin placas de circulación, en la que pretendía huir el probable responsable.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ