Seguridad

Detienen a Adolescente en Presunta Posesión de Pistola en la Mixteca Poblana

Emmanuel 'N' de 18 años de edad, fue arrestado por policías estatales en calles de Atencingo, junta auxiliar del municipio poblano de Chietla.

Detenido Adolescente Emmanuel N Pistola Arma de Fuego Cartuchos Atencingo Chietla Mixteca PueblaDetienen a Adolescente Presuntamente Armado en Chietla, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Joven de 18 años detenido en Atencingo con pistola. SSP Puebla y Policía Municipal actúan para prevenir delitos. Descubre cómo se refuerza la seguridad en la Mixteca Poblana.

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