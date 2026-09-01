Balacera en la Colonia Portales de CDMX Deja un Muerto y un Detenido

Un hombre murió esta tarde tras ser atacado a balazos en la calle Filipinas, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte, elementos de la corporación tuvieron conocimiento de una persona lesionada por disparos de arma de fuego en dicha vialidad, por lo que acudieron al sitio para brindar apoyo.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes al revisar a la víctima determinaron que ya no contaba con signos vitales.

La persona había sido atacada por sujetos a bordo de un automóvil, los cuales se dieron a la fuga tras la agresión. Cuadras más adelante, sobre Municipio Libre, dejaron abandonado el vehículo.

Tras el hallazgo, personal de la SSC inició las labores de investigación correspondientes. En medio de estas diligencias, comenzó el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de identificar y localizar a los posibles responsables del ataque.

Una persona posiblemente relacionada con el homicidio fue detenida y presentada al Ministerio Público. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima.

No obstante, se presume que el móvil del crimen pude haber sido un presunto conflicto vial. Testigos señalan que el conductor de automóvil azul presuntamente discutió con otro automovilista, antes de recibir 3 disparos.