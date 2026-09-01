Seguridad

Balacera en la Colonia Portales de CDMX Deja un Muerto y un Detenido

Sujetos a bordo de un vehículo dispararon contra una persona; el coche fue abandonado cuadras más adelante

Asesinan a hombre en la colonia PortalesAsesinan a hombre en la colonia Portales. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+