Estaba Intoxicado Chofer que Causó Choque que Dejó 3 Muertos en Pesquería, NL

El dictamen pericial del accidente registrado en el municipio de Pesquería, Nuevo León, que dejó un saldo de tres personas muertas y 11 lesionadas, determinó que el conductor señalado como presunto responsable invadió el carril contrario al momento de la colisión, además de dar positivo a un examen toxicológico.

El vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco, informó que se le practicó una prueba toxicología al chofer, quien se opuso, por lo que se tuvo obtener una autorización por parte de un Juez de Control. Fue el químico forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quien determinó que el hombre se encontraba intoxicado con drogas sintéticas.

Ante los resultados positivos de los exámenes, el conductor será presentado en las próximas horas ante un juez en una audiencia de control de detención e imputación. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León buscará vincularlo a proceso por diversos delitos.

De acuerdo con lo informado por el vicefiscal Luis Enrique Orozco, el Ministerio Público imputará al chofer por los delitos de homicidio lesiones y daño a título de culpa agravado, después de determinar que se encontraba intoxicado cuando ocurrió el accidente en el que murieron tres personas, dos de ellas viajaban a bordo de un auto particular.

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Respecto a los cuerpos de las tres víctimas mortales, las autoridades informaron que ya fueron entregados a sus familiares. Mientras que los 11 heridos en el choque múltiple, donde estuvieron involucrados dos camiones y un auto, ya fueron reportados como estables por los médicos.

Con información de Ángel Giner | N+

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