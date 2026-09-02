Accidentes

Estaba Intoxicado Chofer que Causó Choque que Dejó 3 Muertos en Pesquería, NL

Los exámenes toxicológicos confirmaron que el conductor estaba drogado mientras conducía el camión

Choque múltiple en Pesquería imagen de dronUno de los camiones involucrados terminó volcado tras el choque. Foto: N+

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