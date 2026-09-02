Accidentes

Menores Resultan Lesionados por Choque Entre Taxi y Camioneta en Tuxpan, Veracruz

Un accidente entre dos vehículos dejó a dos pasajeros heridos, mismos que tuvieron que ser trasladados a un hospital para su revisión.

Accidente entre taxi y camioneta en TuxpanLos menores fueron trasladados a un hospital para su revisión. Foto: N+

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Choque en Tuxpan deja a dos menores heridos. El accidente entre taxi y camioneta ocurrió en la colonia Enrique Rodríguez Cano. Los menores están estables.

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