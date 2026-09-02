Menores Resultan Lesionados por Choque Entre Taxi y Camioneta en Tuxpan, Veracruz

Dos menores que viajaban en un taxi resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados a un hospital, luego de sufrir un choque con una camioneta.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Melchor Ocampo y Alto Monte, de la colonia Enrique Rodríguez Cano, del puerto de Tuxpan, en la zona norte del estado de Veracruz.

Al sitio del accidente, acudieron cuerpos de emergencia y de seguridad para atender a los lesionados, así como realizar el peritaje correspondiente, y retirar los vehículos involucrados al corralón para iniciar con el deslinde de responsabilidades.

Es de mencionar, que el estado de salud de los menores es reportado como estable y fuera de peligro, por lo que los involucrados únicamente tendrán que llegar a un acuerdo para la reparación de los daños. Posterior a esto, en dicha vialidad se continuó circulando con normalidad.