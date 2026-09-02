Asesinan a Tiros a Estudiante Afuera de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Luego de darse a conocer el asesinato de un estudiante identificado como Junior Alexis al exterior de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la instiución condenó enérgicamente los hechos de violencia.

De acuerdo con la institución, el crimen ocurrió esta mañana en inmediaciones de la Facultad de Derecho, en Ciudad Universitaria de Culiacán, Sinaloa.

“Donde lamentablemente fue privado de la vida un estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra institución”, indicó en un comunicado.

Asimismo, la UAS indicó que una vez que se tuvo conocimiento de la agresión, se activaron los protocolos de atención y acompañamiento institucional, al mismo tiempo dieron puntual seguimiento al caso ante las autoridades.

En tanto, la institución educativa aprovechó el espacio para expresar su solidaridad y acompañamiento a los familiares y seres queridos del joven.

"Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida y que impida a las y los ciudadanos ejercer con libertad derechos fundamentales como el acceso a la educación pública en espacios seguros", puntualizó.

La UAS reiteró su compromiso permanente de actuar con responsabilidad, sensibilidad y firmeza, para proteger a la comunidad universitaria. "Sumando esfuerzos para preservar espacios seguros, respetuosos y libres de violencia", finalizó su mensaje.

El asesinato de Junior Alexis conmocionó a la comunidad escolar. Según los primeros reportes, el adolescente de 17 años de edad, se encontraba al exterior del plantel cuando fue agredido a balazos.

Debido a la alerta que provocó el asesinato, alumnos y peatones que se encontraban cerca del acceso a la UAS, salieron corriendo para ponerse a salvo. Al lugar llegaron de inmediato servicios de emergencias, sin embargo los paramédicos de la Cruz Roja determinaron que lamentablemente el joven ya no contaba con signos vitales.

Luego de confirmarse el fallecimiento, la zona fue acordonada para comenzar con las primeras investigaciones y hacer el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Se tiene conocimiento que Junior Alexis fue reportado como desaparecido el 22 de junio de 2026. La ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, circuló a través de redes sociales, no obstante, un día después fue desactivada porque el menor fue hallado sano y salvo.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que asesinaron a Junior Alexis al exterior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como si había recibido amenazas antes de ser víctima del ataque.

EPP