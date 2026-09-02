Homicidios

Asesinan a Tiros a Estudiante Afuera de la Universidad Autónoma de Sinaloa

El menor había sido reportado como desaparecido antes de ser asesinado; autoridades investigan el caso

El ataque armado ocurrió al exterior de la Universidad Autónoma de SinaloaFoto: Cuartoscuro
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