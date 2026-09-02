Seguridad

Municipio de Pedro Escobedo Denuncia a Menor de Edad por Maltrato a un Perro

El caso surgió tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa a un jinete arrastrando a un canino sujeto con una soga.

Denuncian a Menor tras Video de Perro Arrastrado con una SogaDenuncian a Menor tras Video de Perro Arrastrado con una Soga. Foto: N+

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La autoridad municipal también inició un procedimiento cívico y ordenó localizar al animal para brindarle atención médica.

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