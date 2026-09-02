Municipio de Pedro Escobedo Denuncia a Menor de Edad por Maltrato a un Perro

El Gobierno Municipal de Pedro Escobedo formalizó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por el presunto caso de maltrato y crueldad animal difundido en redes sociales, en el que se observa a un jinete arrastrando a un perro que habría sido sujetado con una soga.

Los hechos fueron difundidos el pasado 31 de agosto a través de la página de Facebook “Pedro Escobedo QRO”, donde el video generó indignación entre usuarios. Ante ello, la administración municipal informó que inició acciones legales y administrativas para esclarecer lo ocurrido.

A través de la Dirección Jurídica Municipal, el Ayuntamiento presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía estatal, lo que derivó en el inicio de una carpeta de investigación ante la autoridad especializada en justicia para adolescentes. El municipio confirmó que la persona presuntamente relacionada con los hechos es menor de edad.

Como parte de las primeras diligencias, las autoridades ordenaron la búsqueda y localización del perro para brindarle atención médica y conocer su estado de salud. También se realizan acciones para obtener información que permita identificar y localizar al adolescente señalado, así como a sus padres o tutores y a cualquier otra persona que pudiera estar relacionada con los hechos.

De manera paralela, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante la Dirección de Protección y Bienestar Animal, notificó al Juzgado Cívico Municipal sobre la probable comisión de una falta administrativa. El 1 de septiembre, un juez cívico radicó el procedimiento de queja bajo el expediente 448/2026-1 contra las personas señaladas como probables infractoras.

El Ayuntamiento indicó que las actuaciones se realizan con base en el Reglamento de Protección y Bienestar Animal y el Reglamento de Justicia Cívica y Cotidiana de Pedro Escobedo. Asimismo, destacó que, al tratarse de un menor de edad, se respetarán las disposiciones especiales aplicables, así como su confidencialidad, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Será la Fiscalía y las autoridades competentes las encargadas de determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en su caso, las responsabilidades legales correspondientes. El Gobierno Municipal reiteró su postura contra el maltrato animal y aseguró que continuará documentando y denunciando este tipo de casos conforme a la legislación vigente.