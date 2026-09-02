¿Quién Era Ana Paula? Esposa de Tecladista de Camilo Séptimo Asesinada en Atizapán

La noche del 1 de septiembre, un ataque armado en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, terminó con la vida de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, junto con la de su esposa, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

Mientras la investigación avanza y ya hay dos detenidos, el nombre de su pareja comenzó a circular. ¿Quién era la mujer que compartía su vida con el músico?

Ana Paula Barragán, una vida alejada de los reflectores

La esposa de Jonathan Meléndez era Ana Paula Barragán, de 35 años. A diferencia de su pareja, Ana Paula mantuvo siempre un perfil bajo, sin presencia pública ni actividad relacionada con la industria musical; su cuenta de Instagram, con poco más de 700 publicaciones, permanecía privada.

Era comunicóloga, fotógrafa y se consideraba amante de la moda y el arte.

Aunque no se dedicaba al medio artístico, sí acompañó de cerca la trayectoria de Meléndez dentro de Camilo Séptimo, agrupación mexicana de synth pop e indie rock fundada en 2013.

Algunas fotografías que el propio tecladista compartió en su Instagram, una de 2016 y otra tomada en París en 2019, muestran momentos de la pareja a lo largo de casi una década juntos.

Ana Paula y Jonathan eran padres de una niña de tres años, que también murió en el ataque. Al momento del crimen, Ana Paula cursaba un embarazo de entre cuatro y cinco meses, según los distintos reportes oficiales, por lo que esperaban la llegada de un segundo hijo.

Las autoridades del Estado de México localizaron además, con vida y sin señales de violencia, a un niño de seis años dentro de la vivienda, cuyo parentesco con la pareja aún no ha sido confirmado de manera oficial, aunque se maneja como posible hijo del matrimonio

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los hechos se registraron la noche del martes 1 de septiembre, entre las 17:30 y las 19:40 horas, en el interior del departamento familiar.

Ahí fueron halladas sin vida cuatro personas: Jonathan Meléndez, Ana Paula Barragán, su hija y una mujer de 21 años que trabajaba en la casa; dos de las víctimas presentaban huellas de haber sido maniatadas. También se localizó sin vida a la mascota de la familia.

La investigación ya derivó en la detención de dos hombres, uno de ellos identificado como socio del músico, señalado como presunto responsable de haber facilitado el acceso a la vivienda.

La noticia también generó mensajes de condolencias de los seguidores de Camilo Séptimo, que lamentaron la pérdida del tecladista y de su familia, mientras que los otros integrantes de la banda, Manuel Mendoza y Erik Vázquez, así como músicos cercanos al grupo, han optado por el silencio ante la magnitud de la tragedia.

ODSB