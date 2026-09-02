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¿Quién Era Ana Paula? Esposa de Tecladista de Camilo Séptimo Asesinada en Atizapán

Ana Paula Barragán, esposa de Jonathan Meléndez, fue asesinada junto a él en un departamento en Zona Esmeralda; estaba embarazada. Esto se sabe de ella.

ana-paula-barragan-quien-era-esposa-jonathan-melendez-asesinada-junto-tecladista-camilo-septimoElla era Ana Paula Barragán, esposa de Jonathan Meléndez. Foto: Instagram Jonathan Meléndez

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¿Quién era Ana Paula? La esposa de Jonathan Meléndez, asesinada en un ataque que dejó sin vida a su familia. Un vistazo a su vida privada y la tragedia que sacudió al mundo musical.

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