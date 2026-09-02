Ellos Son los Miembros de Camilo Séptimo: Integrantes de la Banda Sacudida por la Tragedia

Camilo Séptimo, una de las agrupaciones más queridas del rock alternativo mexicano, atraviesa el momento más doloroso de su historia.

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista, compositor, productor y uno de los fundadores de la banda, fue asesinado la noche del 1 de septiembre junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar, en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Su hijo, de 6 años, sobrevivió al esconderse durante el ataque.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas de ese martes, y hasta el momento se ha detenido a dos hombres como probables responsables, uno de ellos señalado como socio del músico.

La noticia generó conmoción en la escena musical mexicana, pues Meléndez era pieza clave en la identidad sonora de Camilo Séptimo desde su formación.

A propósito de este momento de dolor para la comunidad musical mexicana, aquí un repaso de quiénes son y han sido los integrantes de la banda que, durante más de una década, construyó uno de los catálogos más queridos del indie en español.

Manuel Mendoza: voz y bajo

Manuel Mendoza, conocido como “Coe”, es la voz y una de las plumas principales de Camilo Séptimo. Antes de la banda, participó junto a Erik Vázquez en Lady Lane, proyecto cuya disolución en 2013 dio pie al nacimiento de Camilo Séptimo.

Mendoza ha sido el principal responsable de las letras del grupo, que a lo largo de los años han abordado el amor, el desamor, la introspección y, según él mismo ha dicho en entrevistas, la trascendencia emocional y el crecimiento espiritual.

Fue también quien, en distintas charlas con la prensa, describió la esencia de la banda como una búsqueda constante de una mejor versión de sí mismos, alimentada por su fascinación por la ciencia ficción y los conceptos de realidades paralelas.

Jonathan Meléndez: teclados

Nacido el 7 de abril de 1988 en la Ciudad de México, Jonathan “Honas” Meléndez fue tecladista, compositor y productor, y uno de los tres integrantes oficiales de Camilo Séptimo desde su fundación.

Su trabajo en los teclados y sintetizadores fue determinante en la construcción del sonido synthpop y de atmósferas etéreas que distinguió a la banda a partir de discos como Navegantes y Ecos. Fue él quien, en distintas ocasiones, explicó el enfoque conceptual detrás de espectáculos como el realizado en la Plaza de Toros Monumental de México en 2023, donde el diseño escénico buscó integrar al público como parte activa de la experiencia. Su muerte, junto a la de su familia, representa una pérdida irreparable para la agrupación.

Erik Vázquez: guitarra

Guitarrista y también originario de Lady Lane, Erik Vázquez es el tercer integrante oficial de Camilo Séptimo. Junto a Mendoza, fue parte del germen acústico y folk con el que empezó el proyecto antes de que la llegada de nuevos músicos lo transformara en la propuesta de rock alternativo, pop y música electrónica que la banda mantiene hasta la fecha.

Los músicos que completan la formación en vivo

Aunque estos tres son los únicos miembros oficiales, Camilo Séptimo se ha presentado en vivo durante años acompañada de Marco Alarcón y César Cardiel en la batería, y Claudio Cruz en percusiones, quienes han sido pieza fundamental de la experiencia en concierto de la banda, incluyendo giras como el Tour Neón (2016) y las presentaciones en el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Camilo Séptimo se formó a mediados de 2013 en la Ciudad de México, fusionando synthpop e indie rock.

Su despegue llegó con el EP Maya (2014) y los sencillos "Portales" y "No confíes en mí", que los llevaron a presentarse en el Vive Latino apenas dos años después de su debut.

Con el tiempo llegarían los álbumes Óleos (2017), Navegantes (2019), que superó los 100 millones de reproducciones, Ecos (2022), publicado bajo el sello Universal Music México, y Jardín de las almas (2023), disco conceptual que fusionó inteligencia artificial y elementos orgánicos.

A lo largo de su carrera, la banda recibió dos nominaciones a los Premios IMAs en 2015 y una nominación a los Premios MTV Miaw en 2022, y colaboró con artistas como Ximena Sariñana, Francisca Valenzuela, Porter y Samantha Barrón.

Se presentaron en festivales como Pa’l Norte, Tecate Coordenada y Sonorama Ribera, y compartieron escenario con agrupaciones como Kings of Leon y Belle and Sebastian.

En entrevistas pasadas con Rolling Stone en Español, el bajista Luis Jiménez definió a la banda como una familia en la que cada integrante resulta indispensable a la hora de crear y sortear las adversidades.