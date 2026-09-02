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Ellos Son los Miembros de Camilo Séptimo: Integrantes de la Banda Sacudida por la Tragedia

Jonathan Meléndez, tecladista de la banda, fue asesinado junto a su familia. Conoce a la banda que fundó y cambió la escena del synthpop en México.

quienes-son-integrantes-camilo-septimo-banda-tragedia-jonathan-melendezFoto: Cuartoscuro

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Tragedia en Camilo Séptimo: el tecladista Jonathan Meléndez y su familia fueron asesinados. Descubre quiénes son los miembros de la banda que marcó el indie en español.

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