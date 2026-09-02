Entretenimiento

El Festival de Cine de Venecia Inicia con un Emotivo Homenaje a George Clooney

21 largometrajes se disputarán el León de Oro, cuyo jurado, encabezado por Maggie Gyllenhaal, dará a conocer al ganador el próximo 12 de septiembre

Festival-Cine-Venecia-George-Clooney-HomenajeFoto: Getty Images

Destacado

George Clooney recibe el León de Oro honorífico en Venecia. El festival promete sorpresas con 21 largometrajes en competencia y figuras como Robert Pattinson y Javier Bardem en el Lido. No te lo pierdas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+