El Festival de Cine de Venecia Inicia con un Emotivo Homenaje a George Clooney

La edición 83 del Festival de Cine de Venecia levantó el telón este miércoles con una noche cargada de nostalgia y glamour. George Clooney fue distinguido con un León de Oro honorífico en la ceremonia inaugural, en reconocimiento a una carrera que lo ha convertido en uno de los rostros más queridos del Lido.

Fue la actriz Laura Dern quien entregó el galardón al actor de 65 años, conmovido por la distinción. Clooney no ocultó su cariño por la ciudad italiana, escenario clave en su vida personal: ahí se casó en 2014 con la abogada Amal Alamuddin. "Es simplemente un lugar hermoso en el mundo y un lugar lleno de esperanza", expresó ante la prensa.

El homenaje no estuvo exento de comentarios políticos.

La prensa preguntó sobre el momento que atraviesa Estados Unidos; el actor no dudó en calificarlo de complicado y recurrió a un término contundente para describir a la administración Trump: kakistocracia, es decir, un gobierno en manos de los menos capacitados. Pese al diagnóstico crítico, Clooney cerró con una nota de optimismo, asegurando que su país lograría salir adelante.

La velada inaugural marcó apenas el arranque de una edición donde el cine de autor compartirá protagonismo con figuras de talla mundial.

Robert Pattinson, John Malkovich, las hermanas Rooney y Kate Mara son algunos de los intérpretes que desfilarán por el Lido en los próximos días, mientras que Javier Bardem y Penélope Cruz llegan como una de las parejas más esperadas gracias a Búnker, cinta que competirá por el máximo galardón del certamen.

En total, 21 largometrajes se disputarán el León de Oro, cuyo jurado, encabezado por Maggie Gyllenhaal, dará a conocer al ganador el próximo 12 de septiembre.

La representación latinoamericana también tendrá presencia destacada: Gael García Bernal debuta como director con Hombre al agua, cinta en la que comparte créditos actorales con Ricky Martin, mientras que el documental Biografía de Jorge Luis Borges, del cineasta argentino Mariano Llinás, promete ser una de las propuestas más ambiciosas del festival por su extensa duración de más de cinco horas.