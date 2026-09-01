Gal Gadot Critica a DC por Cómo Manejaron su Salida y la de Henry Cavill del DCU

Gal Gadot decidió hablar sobre su salida del papel de Wonder Woman (Mujer Maravilla) en el universo cinematográfico de DC.

La actriz aseguró que su salida y la de Henry Cavill, quien interpretaba a Superman, fue manejada de manera "poco elegante" por los estudios.

Dutante una entrevista con el podcast Happy, Sad Confussed, Gadot habló sobre cómo James Gunn y Peter Safran, quienes están al frente de la nueva etapa del DCU, le habían asegurado que desarrollarían Wonder Woman 3 con ella como protagonista. Sin embargo, no fue así.

La actriz contó que esto no le sorprendió debido a que fue testigo de cómo el estudio trató a otros talentos. Dijo que la manera de manejar la salida de Henry Cavill "fue poco elegante, por decir lo menos", y que lo mismo ocurrió con Paty Jenkins.

A pesar de las críticas, al final Gal Gadot optó por la conciliación.

"Somos todos adultos, y está bien. Ni siquiera se trata de ellos. Están ahí para hacer lo que creen correcto y está bien".

La actriz también le deseó lo mejor a la actriz que vaya a tomar el papel en los próximos proyectos de DC en el cine.