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Gal Gadot Critica a DC por Cómo Manejaron su Salida y la de Henry Cavill del DCU

La actriz que interpretó a Mujer Maravilla en dos películas del estudio señaló que su salida y la de Henry Cavill, quien fue Superman, fue manejada de forma poco elegante.

Gal-gadot-critica-dc-salida-henry-cavill-dcuFoto: Getty Images

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Gal Gadot critica a DC por su salida y la de Henry Cavill. ¿Qué pasó con Wonder Woman 3? Descubre cómo se manejó el cambio en el DCU.

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