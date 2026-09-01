AB Quintanilla Inicia Proceso Legal Contra su Hermana Suzette por Patrimonio de Selena

AB Quintanilla habló sobre el proceso legal que enfrenta desde hace meses con su hermana Suzette y hechos vinculados con su padre, el fallecido Abraham Quintanilla.

El exlíder de Kumbia Kings confirmó, mediante un comunicado publicado en sus redes, que existe un litigio, luego de meses de rumores.

“Hay cosas que he descubierto y vivido durante este proceso que me han dejado profundamente impactado. Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevarían a tomar una decisión de esa magnitud”, alegó.

“No ha sido fácil llegar hasta aquí… Quienes me conocen saben que siempre he sido una persona directa, transparente y honesta. Durante años preferí guardar muchas cosas para mí. Pero llega un momento en el que permanecer en silencio deja de ser una opción…”, señaló.

En su mensaje, Quintanilla explicó que la demanda responde a "años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias" que había decidido mantener en privado por respeto, lealtad y por el vínculo familiar.

Sin entrar en detalles, AB señaló que cuenta con evidencia que respalda su versión y que en su momento dará especificaciones sobre el caso.

“Por respeto al proceso legal, por ahora no concederé entrevistas ni entraré públicamente en los detalles del caso. Pero quiero dejar algo muy claro: Hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho que todavía no se conoce… Cuando llegue el momento adecuado, hablaré. Contaré mi versión completa y explicaré por qué tuve que llegar hasta este punto.