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AB Quintanilla Inicia Proceso Legal Contra su Hermana Suzette por Patrimonio de Selena

El exlíder de Kumbia Kings confirmó que demandó a su hermana Suzette Quintanilla y que cuenta con evidencia que respalda su versión.

AB-Quintanilla-demanda-suzette-quintanillaFoto: Getty Images

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AB Quintanilla rompe el silencio sobre su demanda a Suzette. Alega años de tensiones familiares y promete revelar su versión completa. ¿Qué más se esconde tras este litigio?

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