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'Avengers Endgame Bonus': Esta Es la Duración de la Versión Extendida de la Película

La reedición de 'Avengers: Endgame Bonus' sumará minutos inéditos y será un puente hacia 'Avengers: Doomsday'.

avengers-endgame-bonus-duracion-version-extendida-estreno-mexicoFoto: Getty Images

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¡Atención, fans de Marvel! 'Avengers: Endgame Bonus' llega a México el 24 de septiembre con 4 minutos inéditos y un adelanto de 'Avengers: Doomsday'.

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