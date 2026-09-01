'Avengers Endgame Bonus': Esta Es la Duración de la Versión Extendida de la Película

Avengers: Endgame regresará a las salas de cine de México el próximo 24 de septiembre con una edición especial titulada Avengers: Endgame Bonus (Avengers: Endgame Encore en Estados Unidos), que suma minutos inéditos y un montaje distinto en la parte final.

La cinta original de 2019 tenía una duración de 181 minutos (3 horas, 1 minuto), mientras que esta versión tendrá un metraje de 185 minutos, es decir, 4 minutos adicionales de contenido nunca antes visto.

Con este ajuste, la cinta reafirma su lugar como una de las películas más largas del universo cinematográfico de Marvel.

Según el director Joe Russo, las escenas agregadas no son material de archivo que fue descartado, sino escenas filmadas explícitamente para funcionar como un puente narrativo hacia Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2026.

Uno de los objetivos también es justificar el regreso de Robert Downey Jr., pero ahora en el papel del villano Dr. Doom.

Sin dar spoilers, entre los contenidos confirmados para esta versión se encuentra una bienvenida exclusiva grabada por el equipo creativo antes de la proyección, un adelanto inédito de Avengers: Doomsday, y la posibilidad de una escena postcréditos exclusiva para IMAX y en salas con la nueva certificación Infinity Vision.

¿Qué es Infinity Vision? Se trata de una nueva certificación de Marvel Studios y Disney para salas Premium Large Format (PLF), que establece estándares específicos en tamaño de pantallas, calidad de imagen y sonido envolvente.

Endgame Bonus será una de las primeras películas en estrenar este formato, que por ahora solo está disponible en Estados Unidos.

En México, podrás elegir entre 2D, 3D, 4DX y ScreenX.